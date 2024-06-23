Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından "Kısa Film Uzun İş" sloganıyla düzenlenen Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular sürüyor.

"Ulusal" ve "Uluslararası" olmak üzere iki ana kategori ve 4 ayrı dalda ödüllerin verileceği yarışmaya, şu ana kadar 2 bin 815 film için başvuru yapıldı.

Yarışmada, 1'inci seçilen film 25 bin lira, 2'nci seçilen film 15 bin lira, 3'üncü seçilen film 10 bin lira, "Necati Çelik Özel Ödülü"ne değer görülen film 7 bin 500 lira, "Sendikacı Gözünden" kategorisini kazanan film 2 bin lirayla ödüllendirilecek.

Yarışmaya, başvurular 31 Temmuz'da sona erecek.

"Emekçilerin sanat dünyasında temsilinin öncülüğünü yapıyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, emeğin ve emekçinin görünürlüğünü artırmak için bu yıl 13'üncüsünü düzenledikleri Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın markalaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl düzenlediğimiz kısa film yarışmalarımızla emeğin sanat dünyasındaki yansımasını görüyor, emekçilerin sanat dünyasında temsilinin öncülüğünü yapıyoruz. HAK-İŞ olarak, emeği bilgi, sanat ve kültürle buluşturmak, insan emeğinin sanatsal alandaki çalışmalarına bir farkındalık kazandırmak amacıyla çıktığımız bu yolda emin adımlarla yürüyoruz."