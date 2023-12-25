"Serdar Hoca da bu kadar kötü bir takımda genç oyuncuları tercih etmiyorsa ya alt yapıyı kapatın ya da alt yapı sisteminde çalışan hocalarla yolları ayırın!"

Yaşanan tüm olumsuzlukların ardından her defasında yeni bir umutla bir sonraki maçı bekleyen Beşiktaş taraftarı bu kez Mersin'de hepimizin şahsi sorunu olan Hatay ile yapılacak karşılaşmaya gözlerini çevirmişti.

Teknik direktör değirmenine dönen siyah beyazlı takımda maça Serdar Topraktepe'nin çıkacağının belirtilmesi özkaynak düzeninin meyvelerinin sahada olacağını işareti gibiydi ancak, yine yanıldık.

Serdar Hoca da bu kadar kötü bir takımda genç oyuncuları tercih etmiyorsa ya alt yapıyı kapatın ya da alt yapı sisteminde çalışan hocalarla yolları ayırın!

Amartey oynadığı maçlarda ölümü gösterip sıtmaya razı getirmesine rağmen nasıl kadroya alınır hayret! Her ne kadar kendi mevkisinde oynasa da Premier Lig görmüş bir oyuncu görüntüsünü taşımıyor.

Gençler deyip duruyoruz ve oynadıklarında da mutlu oluyoruz. Bu çocukları oynatın bari de iyi mi kötü mü onu bilelim ama yok!

Beşiktaş, Hatay deplasmanında galip geldiyse rakibinin de kötü oluşunu asla unutmasın. Rakip, maçın son bölümü haricinde Beşiktaş'ı hiç zorlamazken iki farklı öne geçen siyah beyazlıların hocası Serdar Topraktepe, oyuncu değişikliklerinde taksit uygulamasına gitti ve beş oyuncu hakkını üç ile bitirdi.

Bu takımı aylarca naza çekip oynamayarak oyalayan Masuaku, yokluğunda Bahtiyar ve Umut'a mahkum etmesine rağmen Emrecan Terzi neden tercih edilmez?

Bugün galibiyet alınması gerçekleri görmezden gelmemize veya yaşadıklarımızı unutmamıza sebep olamaz!

Muleka'nın bencilliğini görmene rağmen kendi yaş kategorilerinde rekorlar kırmış Semih neden en önde değerlendirilmez?

Ayak direyen veya kendini naza çeken oyunculara mahkum olduğunu hissettirerek nasıl ders vermeyi düşünüyorsunuz?

Beşiktaş'ın öncelikle kendi büyüklüğünü kadrodaki oyunculara anlatması ve yaşatması gerekiyor.

Afrika Kupası bir an önce başlasın ve kim gidecekse gitsin. İşte o zaman Beşiktaş kendi özüne dönecektir.

Üç puan alınması çok önemli evet ama özgüven sağlayacak kadar bir galibiyet alınmadığı da ortada.

Maçın en güzel görüntüsü ilk olarak Beşiktaş'ın muhteşem yüzüncü yıl forması ki, diğer maçlarda da kullanılması ve bundan sonraki sezonlarda da tercih edilmesini isterim. İkincisi de Semih'in golünü atması!