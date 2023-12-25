Üzerinden tam 10 ay geçti. 6 Şubat sabahı tarihin en zor zamanlarından birini, Asrın felaketini, resmen kıyameti yaşadık. Karada ve yüzeye yakın bir derinlikte gerçekleşen bu depremde ağır tahribatlar oldu. Koskoca coğrafya perişan oldu. Güzel ülkemin, hayatını kaybeden güzel insanları, hepimizin yüreklerini yangın yerine dönüştürdü. Çaresizliğin tam ortasında kaldık. Yüreğimiz kanadı, ciğerimiz yandı, içimiz acıdı, Millet olarak tek yürek ve tek nefes olduk. Peki unuttuk mu?

Hepimizin kendini sorgulayacağı bir dönemden geçtik. Yaşanan bu acılı ve felaket dolu günlerden sonra bence herkes mutlaka aynaya bakmalı ve empati yapmalı. "Kazalardan, belalardan, acı ve kederlerden, en önemlisi doğal afetlerden, depremden, bizleri korusun" diye Rabb'imize sığınmalı ve candan dua etmeliyiz. Tabii ki önce tedbirimizi alıp sonra tevekkül etmeliyiz. Yaşanan bu büyük depremden dersimizi aldık mı? Şunu çok iyi anladık ki; Deprem bir yeryüzü gerçeği. Unutmayalım arkadaşlar bizim ülkemizde bir deprem ülkesi. Bununla yaşamayı öğrenmek ve gerekli tedbirleri almak zorundayız. Zemin etütlerini yerinde yapmalı, depreme dayanıklı binalar inşa etmeliyiz. Kötü niyetlilere, yersiz ve usulsüz yapılaşmalara asla fırsat vermemeliyiz. Ailelerimizde, okullarımızda, kurumlarımızda, hepimizin İlk yardım eğitimi alması için çaba göstermeliyiz. Arama ve kurtarma ekiplerimizi güçlendirmeliyiz. Deprem anında bilinçli ve dikkatli olmalıyız. Hayatta kalmanın tekniğini ve imkanlarını öğrenmeliyiz. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında alacağımız önlemler hayatta kalma şansımızı arttırır. Deprem sigortası yaptırmak, acil durum çantası hazırlamak, deprem tatbikatlarına katılmak gibi önlemleri almayı ihmal etmeyelim.

Sonuç olarak doğal afetlerin arasında en yıkıcı olanı depremlerdir. Depremle mücadele etmek bireysel ve toplumsal sorumluluktur. Toplum olarak bilinçlenip farkındalığımızı arttırırsak depremle mücadelemiz daha kolay olur. Depremden korunmayı öğrenirsek yaşayacağımız felaketlerin bir nebze de olsa önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Acılar kaderimiz olmamalı. Unutmayalım unutturmayalım....

Depremde kaybettiğimiz canlarımızın ruhları şad olsun, hayatta kalan depremzede kardeşlerime de tekrar geçmiş olsun..