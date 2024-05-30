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İki ekip arasındaki üçüncü maç 2 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacak. Gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de, beşinci müsabaka ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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