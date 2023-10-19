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Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilogram bonzai, 760 gram eroin, 222 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 29 uyuşturucu hap, 37 cep telefonu, 37 sim kart, 2 tablet, bir av tüfeği, 19 av tüfeği fişeği, 11 alüminyum folyo, 5 hassas terazi, 57 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bu kapsamında 34 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.

Edirne'de otobüste yurt dışından kaçak getirilen kuşlar ile horoz ele geçirildi

Edirne'de otobüste yurt dışından kaçak getirilen kuşlar ile horoz ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve 8 ilçesinde " uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ne yönelik planlı operasyon başlatıldı.

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