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40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaluzinski'nin ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Erdoğan Yeşilyurt'un yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

39. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

7. dakikada ceza sahasına giren Pedrinho'nun pasıyla kale önünde topla buluşan Sowe'nin yerden sert vuruşunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı iki hamlede güçlükle kontrol etti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bitexen Antalyaspor ile MKE Ankaragücü takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Osman Zeki Korkmaz: Pozisyon başlarına bela olacağı için VAR'a dahi gitmediler

Osman Zeki Korkmaz: Pozisyon başlarına bela olacağı için VAR'a dahi gitmediler

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