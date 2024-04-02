Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bitexen Antalyaspor ile MKE Ankaragücü takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarı
7. dakikada ceza sahasına giren Pedrinho'nun pasıyla kale önünde topla buluşan Sowe'nin yerden sert vuruşunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı iki hamlede güçlükle kontrol etti.
12. dakikada Bassogog'un sol kanattan ortasına hareketlenen Ali Kaan'ın kafa vuruşunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.
23. dakikada sol kanatta rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına giren Larsson, topu penaltı noktası üzerindeki Safuri'ye bıraktı. Uygun pozisyondaki Safuri'nin şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü güçlükle uzaklaştırdı.
39. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.
40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaluzinski'nin ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Erdoğan Yeşilyurt'un yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.