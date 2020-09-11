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Bursa'da şafak operasyonu

Bursa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, bin 500 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Eylül 2020 Cuma 10:23
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Bursa'da şafak operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı'nın izni ile Narkotik Şube'nin yanı sıra özel harekat, çevik kuvvet, KOM ve asayiş şubesinden 1500 polisin katılımı ile şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Sabah saatlerinde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Özel Harekat ekipleri, adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, bazı adreslerin kapıları koçbaşı ile kırıldı. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, değişik miktar ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyona droneler ile havadan da destek verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaUyuşturucuOperasyonNarkotikPolis
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