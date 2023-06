İSTANBUL- 2015 yılında Django Reinhardt'ın yarattığı müzik tarzından esinlenilerek kurulan, Manuş-u Âlâ zaman içinde swing döneminin diğer sanatçılarının da etkisinde kalarak müziğini bugünkü haline getirmiştir.

Repertuarlarında "Fly Me To The Moon", "L-O-V-E" gibi popüler caz eserlerine, "Padam Padam", "La Vie En Rose" gibi Fransız chansonlarına, kendi tarzlarında yorumladıkları "Bir Günah Gibi", "Med Cezir", "Careless Whisper", "Nah Neh Nah" gibi 80'ler ve 90'ların yerli ve yabancı hit parçalarına, ilk single'ları "Bazı Günler" ve "Yola Devam Et" albümündeki özgün bestelerine yer veren Manuş-u Âlâ grubu; dinleyicilerine Yapı Kredi bomontiada Avlu’da eğlenceli ve nostaljik bir atmosfer yaşatacak.

HABER: BÜLENT ÇAMCI