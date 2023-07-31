ŞENER ŞEN ZENGİN MUTFAĞI İLE YENİDEN TÜRKİYE TURNESİNDE!

14 Ağustos’ta BKM Organizasyonu ile yeni Türkiye turnesine başlayacak olan Zengin Mutfağı, uzun bir aradan sonra Denizli, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana’da seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

İlk kez 1978 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen oyun on yıllar geçse de hikayesi güncelliğinden hiç bir şey kaybetmiyor. İlk sahnelediği yıldan tam 40 yıl sonra, 2018 yılında usta sanatçı Şener Şen’in yine Lütfü Usta karakteriyle başrolünde yer aldığı Zengin Mutfağı her oyununu kapalı gişe oynuyor.

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasının konu alındığı oyunda, evin sadık hizmetlileri gelişen olaylar karşısındaki kayıtsız kalmayacak ve toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır.

Vasıf Öngören’in dönemin olaylarını eğlenceli bir biçimde aktardığı oyun, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlanmış ve beyazperdeye de uyarlanmıştır.

DÜNYA PRÖMİYERİNİ VENEDİK FİLM FESTİVALİ’NDE YAPACAK!

Selman Nacar’ın yeni filmi ‘Tereddüt Çizgisi’, dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’nde gerçekleştirecek. Bu sene 30 Ağustos- 9 Eylül tarihlerinde yapılacak festivalde ‘Tereddüt Çizgisi’ Orizzonti Bölümü’nde yarışacak.

İlk filmi ‘İki Şafak Arasında’ ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar’ın ikinci uzun metrajlı filmi ‘Tereddüt Çizgisi’, 80. Venedik Film Festivali’nin resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü’ne kabul edildi.

Selman Nacar’ın yazıp yönettiği ‘Tereddüt Çizgisi’nin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor. Filmde Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor.

C TAKIMI OYUNCULARI HAZIR!

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın üstlendiği komedi filmi C Takımı’nın cast çalışmaları tamamlandı.

7 Ağustos’ta çekimlerine başlanacak C Takımı’nda, 90’lı yıllarda lisede arkadaş olan bir grubun 30 yıl sonra yaşadığı olaylar zinciri komik bir dille anlatılıyor. Genel hikayesini Vahdet Erdoğan’ın yazdığı, senaryosunu Barış Başar’ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Bora Onur oturuyor. Filmin başrollerinde Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt ve Turgay Tanülkü yer alıyor.

Abdül Süsler, Billur Yılmaz, Emir Sefa Yıldırım, Dilara Üçüncüoğlu, Mustafa Şahin, Yonca Başak Kurum ve Yasemin Sümer’in de oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde; Altan Erkekli, Alper Saldıran, Faruk Sofuoğlu, Dost Elver ve aynı zamanda filmin müziklerini yapan Çağatay Akman konuk oyuncu olarak yer alıyor. Kısa aralıklarla çektiği filmlerle sinema sektörüne hareket getiren Vahdet Erdoğan, “İlk filmimiz Nasipse Olur’u Sinop’ta çekmiştik. Gişedeki başarısını dijitalde de yakaladı. Televizyonda yayınlandığı her seferinde rating sıralamasında birinci oldu. İkinci filmimiz Sil Baştan Kaynanam’ı Sivas’ta çektik. Kasım ayında vizyondaydı şuanda bu filmimiz için de dijital platformlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Üçüncü filmimiz C Takımı için İstanbul’dayız. 90’lı yıllarda lisede tanışan bir arkadaş grubunun 30 yıl sonra yaşadığı olaylar çok eğlenceli. Hem 90’lı yılları, hem de günümüzü göreceğimiz filmde; komedi, nostalji, hüzün bir arada olacak.”

SANATSEVERLER MERQEZART’TA BULUŞTU

Günyüzü Art Project sanatçılarının eserleri Marina Yacht Club içinde bulunan alternatif sanat mekanı merqezart'ta sanatseverlerle buluştu.

2023 yılında ilk kez Günyüzü Sanatçıya Destek projesini hayata geçiren Merqezart yeni sanatçılara eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı tanımayı hedefliyor.

Küratör ve sanat tarihçisi marcuscraft akademisyen sanatçı Erkan Özdilek, Sanatçı Setenay Özbek, illustrator ve akademisyen François Garcia-Panzani, iş insanı Şenkar Öztüzün ve iç mimar Evren Başık'tan oluşan 2023 bağımsız jürisi tarafından seçilen 9 sanatçının sergileri yıl sonuna dek farklı tarihlerde sanatseverlerle buluşacak.

İkinci film geliyor !

Son dönemde yaptığı projelerle adından söz ettiren Biesaa Group Kuşadası ve İzmir’de ünlü isimlerle hobi bahçeleri projelerinin tanıtımı için bir araya geldi. Geceye oyuncu Selahattin Taşdöğen ve Burak Bozdağ katıldı

Yeni film için yoğun istek olduğunu söyleyen Burak Bozdağ " Erzurumlu Mümessil filminin devamını çekiyoruz.Selahattin abiyle baba oğul olarak ikinci filmde de devam ediyoruz. Filmde birbirinden değerli oyuncular yer alıyor. 11.ayda çekimlere başlıyoruz. "diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.

Gecenin ev sahipliğini yapan Biessa Group onursal başkanı İbrahim Yazğan ve Biessa Group yönetim kurulu başkanı Sercan Yazğan " Projelerimize halkımız dışında sanat camiasından birçok ünlü isim de ilgi gösteriyor. Şehir yaşamından biraz olsun uzaklaşmak isteyen herkesi bekleriz "dedi

Barbie açılış gişe rekoru kırdı!

Tüm dünyada pembe çılgınlığı yaratan ikonik bebek Barbie’nin hikayesi vizyondaki ilk hafta sonunda gişe rekorları kırdı. 21 Temmuz Cuma günü tüm dünyada aynı anda beyazperdede seyirci ile buluşan Barbie, dünya çapında 377 milyon dolarlık hasılat elde ederek 2023 yılının en iyi açılış yapan filmi oldu.

Türkiye’de ise Boxoffice Türkiye’nin ilk sırasına yerleşen film, aynı gün vizyona giren ve yine sinemaseverler tarafından merakla beklenen Oppenheimer ve Mission: İmpossible - Dead Reckoning Part One filmlerini geride bıraktı.

İlk hafta sonunda 397.247 kişiyle buluşan Barbie, 42 milyon 775 bin hasılat elde etti. Oppenheimer ise 40.427.880 hasılat ile 360.041 kişiye ulaştı.

Yönetmen koltuğunda üç Oscar adaylığı bulunan Greta Gerwig‘in oturduğu ve senaryosunu Noah Baumbach ile birlikte kaleme aldığı film, bir kadın sinemacının yönettiği en iyi açılış yapan film olarak da tarihe geçti.