Karaladık sayfaları alabildiğince. Doluya koyduk almadı, boşa koyduk dolmadı. Cümleleri evirdik çevirdik yazdık. Sözümüzü esirgemeden alabildiğince yazdık çizdik.

İnsanlık için bir şeyler yapmak isteyen insanların mizacıdır diğerlerini de aydınlatmak ya da uyarmak. Her yazar da edebi bir katkısı olsun ister dünyaya.

Usta yazarlar da çok iyi bilirler ki sözün özü kalemin gücüdür. Neyi ne kadar yazarsanız yazın vurucu bir cümle ile bitirmeniz gerekli ve dahası bir mesajınız olması gerekli. Geriye kalan her şey işin hikâye kısmı olarak kalabiliyor.

Önemli olan anlatmak istediğiniz düşünce, duygu okura geçti mi ve davranış değişikliğini sağlayabildiniz mi? Okunulup geçiliyor ve insanların düşünce ve duygularını tetiklenmiyorsa o yazın için de iyi demek manasız olacaktır.

Kitaplar gibi yazılar da bir şeyler katmalı insanlara. Birinde bilgi vardır birinde görüş vardır veyahut bir duyguyu aşılamak istemişsinizdir. İnsanların bir şekilde etkilenmesi lazım okuduklarından.

Diğer insanlara iletmek istediğinizin geçmiş olması lazım onlara. Yoksa kuru kuruya yazmış olmak bir anlam ifade etmiyor.

Edebiyat yani beşinci sanatla ile uğraşanların da belli bir dolulukta olması gerekli. Yoksa sözün özü de yakalanmaz, kalemin gücü de ortaya çıkmaz.

Kendini yazı ile ifade edebilmek ne kadar yetenekse sözün özünü yakalayabilmek de o kadar yetenektir.

Lafı dolandırmadan ve okurun anlayacağı şekilde yazmaksa ayrı bir nüanstır.

Kalabalık ve bir anlam ifade etmeyen cümlelerle sürekli amacın etrafında olmak ve sadede gelememek yazınsal sanatlar için gerekli olmasa gerek.

Sonuçta yazı okuyana bir değer katması için yazılır. Sizden izler taşıyan ve anlamlandırılabilecek yazılar önemlidir okur için.

Her yazı edebi değer taşıyor denemediği gibi her söz de anlam taşıyor denemez; asıl önermeyi veremediyseniz eğer.

Anlamlı yazabiliyorsanız eğer sözün özünü yakalamışsınızdır ve güçlü bir kaleme sahipsinizdir.

Yazın dilini iyi kullanabiliyor olmak gerekir sonuç olarak; kaleminize güvenmeniz için.

Sözün özü kalemin gücü için iyi bir dil kullanmak ve kullandığınız üslupta seçici olmanız gerekmektedir. Anlatabileceğiniz her şeyin özünü yakalayabiliyorsanız bu konuda iyi olmanız mümkün.

Kısacası sözün özü kalemin gücüdür.