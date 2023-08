CAN YAMAN’IN BÜYÜK BAŞARISI

Televizyon ekranları için yine sürprizlerle dolu bir haftayı daha geride bıraktık. Yaz döneminin ilk final haberleri geldi. Yeni başlayacak diziler var. İşte ekran turumuzda öne çıkanlar…

Vermem Seni Ellere (atv) 9. bölümde Pazar günü (13 Ağustos) ekrana veda edecek. Üvey Anne (atv) 8. Bölümde (14 Ağustos) final yapacak. Yeni sezonda ekrana gelmesi beklenen Ağlayan Gelin (TRT 1) dizisi iptal edildi.

Yılmaz Erdoğan’dan senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer alacağı İnci Taneleri (kanalı belli değil) dizisi geliyor. Kod adı ‘Toprak Ana’ (TRT 1) isimli dizi, yeni sezonda izleyiciyle buluşacak. Türkan Şoray ile Kadir İnanır’ın Bodrum Hakimi filmi, dizi olacak. Başrolünde Kerem Alışık var. Kanalı belli değil. Arka Sokaklar (Kanal D), geçen hafta sete çıktı.

Türk-Pakistan ortak yapımı Selahaddin Eyyubi (TRT 1) dizisinin başrol oyuncusu Uğur Güneş oldu. Eylül’de sete çıkması planlanan Aşka Düşman’ın (tv8) Ekim’de ekrana gelmesi bekleniyor. Ata Demirer, Netflix’e BKM Film imzalı 8 bölümlük ‘Bir İhtimal Daha Var’ adlı dizi çekecek.

Adım Farah (FOX), 14 Ağustos Cumartesi gününden itibaren Suudi Arabistan’da Farsça yayın yapan MBC Persia kanalında yayınlanmaya başlayacak. Tuzak (TV8), bu haftadan itibaren her Salı Suudi Arabistan’ın dijital platformu STC TV’de izleyiciyle buluşacak.

Can Yaman, oyunculuk kariyerine İtalya’da devam ediyor. Yaman’ın ülkede reyting rekorlarını alt üst eden ve ikinci sezon çekimlerine başlanan polisiye dizisi Viola Come Il Mare (Deniz Gibi Mor), İspanya’nın ardından bu kez de Japonya’ya satıldı. İlk kez bir Türk oyuncu, yurtdışında rol aldığı diziyle başka bir yabancı ülkede böylesine önemli bir başarı elde etmiş oldu. Can Yaman’ı kutluyorum.

İlk sezonu 50’şer dakikadan 12 bölüm olarak tasarlanan dizi, müfettiş Francesco Demir (Can Yaman) ile gazeteci Viola Vitale’nin (Francesca Chillemi) aşkına odaklanıyor.

Mahsun Kırmızıgül, yaz ortasında ‘isyan’ çıkardı ama…

Mahsun Kırmızıgül, yeni şarkısı ‘Psikoloji-Benim Adım İsyan’ı A1 Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Yapımcılığını Yusuf Kırmızıgül’ün üstlendiği, söz ve müziği Mahsun Kırmızıgül’e ait şarkının klibi, A1 Müzik’in Youtube kanalında paylaşıldı.

Sözler harika, müzik muhteşem ama klibi beğenmedim. Bu kadar şahane bir şarkı için klip olmamış. Tamam, emek var. Saygı duyuyorum ancak Mahsun Kırmızıgül gibi marka bir ismin işin kolayına kaçarak sahne görüntülerinden derleme bir klip ile sevenlerinin karşısına çıkmasına bir anlam veremedim. Açıkçası, beni hayal kırıklığına uğrattı.

Klip, sadece sahne görüntülerinden olsaydı çok daha güzel bir iş çıkarılabilirdi fakat işin içine stüdyo görüntüleri de girince uyumsuz bir klip ortaya çıkmış.

Daha çıkmadan dillere düşen, çıkınca da her yerde bangır bangır çalan ‘Psikoloji-Benim Adım İsyan’ın dinleyeni bol olsun.

Mesut Yar, Sözcü TV ile anlaştı

Star TV ve NTV’de ortak yayınla sabah haberlerini sunan usta televizyoncu Mesut Yar, Doğuş Yayın Grubu ile yollarını ayırdı.

Mesut Yar, yeni adresini sosyal medya hesabı Instagram’dan açıkladı. Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek ile el sıkışan ve birlikte bir fotoğrafını paylaşan sunucu, “Tam da gördüğünüz gibi biz yeni dönemde omuz omuza yürüyeceğiz. Gözünüzü Sözcü Televizyonu’ndan alamayacaksınız” dedi.

28 Ağustos’ta ilk yayınına çıkacak olan Mesut Yar, Sözcü TV’de sabah haberlerini sunacak. Yar ayrıca, haftada bir de talk show programı hazırlayacak.

Mesut Yar’a yeni kanalında başarılar diliyorum. Yolu açık olsun.

Funda Arar’dan ‘Son Bir Şarkı’ daha

Türk Pop Müziği’nin güçlü seslerinden Funda Arar’ın ‘Son Bir Şarkı’ isimli çalışması, DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Söz ve müziği, yaptığı başarılı işlerle son döneme damga vuran Semicenk’e ait şarkının düzenlemesini Febyo Taşel yaptı.

Emre Alev’in yönetmenliğinde Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde çekilen şarkının klibi, NetD Müzik’in YouTube kanalında paylaşıldı.

Hem şarkı sözleri hem müziğin ritmini beğendim. Bir yerlerden yakalıyor insanı. Güzel bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

Mustafa Sandal, bu kez ‘Tamam Tamam’ dedi

Mustafa Sandal’ın 90’lar tadındaki ‘Tamam Tamam’ isimli şarkısı, YaDa Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Söz ve müziği, Mustafa Sandal’ın yeteneğini keşfederek destek olduğu genç müzisyen Harun Sürek’e ait şarkının düzenlemesi Aerro imzası taşıyor. Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde çekilen şarkının klibi, NetD Müzik’in YouTube kanalında paylaşıldı.

Dinleyeni geçmişten bugüne müzikal bir yolculuğa çıkaran, oldukça eğlenceli, cıvıl cıvıl bir şarkı olan ‘Tamam Tamam’ı beğendim. Yazın vazgeçilmez şarkılarından birisi olacağının sinyallerini veriyor. Dinleyeni bol olsun.

Umut Açıkgöz’ün ‘Ehl-i Keyf’i

Kendine has sesi ve enerjisiyle müzikseverlerin beğenisini kazanan Umut Açıkgöz, yeni single’ı ‘Ehl-i Keyf’i GözDem Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı.

Taverna müziğinin aranan isimlerinden olan Umut Açıkgöz, müziğindeki çeşitliliğiyle de fark yaratıyor. El Fadi Rahi’nin yazdığı şarkının sözlerini Arapça’dan Türkçe’ye Seda Akay uyarladı. Müziği Lübnanlı sanatçı Ziad Boutros’a ait şarkının düzenlemesini aranjör Tamer Özkan yaparken klip yönetmenliği koltuğuna ise Candar Köker oturdu.

Müzik kariyerinde hızlı ve emin adımlarla ilerleyen Umut Açıkgöz’ün ‘Ehl-i Keyf’ şarkısı, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da müzikseverlerin dikkatini çekmeyi başardı. Bir Lübnan şarkısı olan eser, Arap dünyasında büyük bir beğeniyle karşılanırken şarkıcının bu coğrafyada da tanınmasını sağladı.

Hem şarkıyı hem müziğin ritmini beğendim. GözDem Yapım’ın YouTune kanalında paylaşılan klip de cıvıl cıvıl eğlenceli olmuş. Ehl-i Keyf, tam bir yaz şarkısı. Dinleyeni bol olsun.

O Ses Türkiye Rap 2023 şampiyonu Eray Ünal oldu

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital platform exxen’de yayınlanan O Ses Türkiye Rap 2023’te şampiyon belli oldu.

Rapçi Sefo, O Ses Türkiye Rap 2023’ün şampiyonunun kendi takımında yarışan Eray Ünal olduğunu açıkladı.

Sefo, “Champions Eray Ünal… O Ses Türkiye Rap 2. sezonunda şampiyon olup bana bu gururu yaşattı. Başta takımım olmak üzere diğer yarışmacı arkadaşlara da performansları için teşekkürler. O Ses Türkiye ekibine ve değerli jüri arkadaşlarıma da bu keyifli sezon için teşekkür ediyorum” dedi.

İlk sezonu geçtiğimiz yıl exxen’de yayınlanan O Ses Türkiye Rap 2022’nin şampiyonu Ekin Işık Koşar olmuştu. 2. sezonun sonunda şampiyon olan Eray Ünal’ı tebrik ediyorum. Yolu açık olsun.