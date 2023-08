İSMAİL HACIOĞLU "CEM KARACA BENİM KAHRAMANIM"

Sanat dünyamızda farklı ve unutulmaz bir yere sahip Cem Karaca’nın büyük başarılar, sürgünler, kayıplar, hasret ve kavuşmalarla geçen inişli çıkışlı hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Yüksel Aksu’nun yönetmenliğini üstlendiği filmde Cem Karaca’yı usta oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun yorumuyla izleyeceğiz. Sanatçı, çekimleri önümüzdeki ay başlayacak filmle ve Cem Karaca’yla ilgili düşüncelerini anlattı.

Bu yılın eylül ayında çekimleri başlayacak “CEM KARACA” filminde, sinema ve televizyon dünyasında birbirinden başarılı performansıyla hafızalarda iz bırakan yetenekli oyuncu İsmail Hacıoğlu’nu, elli sekiz yaşında aramızdan ayrılan, Anadolu Pop ve Anadolu Rock müziğinin unutulmaz ismi Cem Karaca rolüyle izleyeceğiz.

“Cem Karaca benim için çok şey ifade ediyor. Yıllardır hayatımın her alanında yanımda gibi… Çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım… Şarkılarıyla tüm duygularıma eşlik eden muazzam bir ses” diyen İsmail Hacıoğlu; “Aynı mahallede doğdum Cem Baba’yla… Her an kendisi veya sesi karşıma çıkacaktı sanki büyüdüğüm sokaklarda… Çok erken yaşta dinlemeye başladım Cem Baba’yı… O yüzden çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım, bütün hayatım… Benim için çok şey ifade ediyor. Cem Karaca benim kahramanım” dedi.

İstanbul Festivali'nde Rap Müzik Rüzgarı

Etkinlik dünyasına Türkiye’nin en uzun soluklu ve en geniş kapsamlı festivali olarak damgasını vuran İstanbul Festivali, Festival Park Yenikapı’da tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin on beşinci gününde Blok3, Motive ve Ceza sahne aldı.

Trendyol Yemek Ana Sponsorluğu’nda ve Sipay’ın Fintek Sponsorluğu’nda gerçekleşen festivalin on beşinci günü saat 16.00’da kapılarını açtı. 6 Ağustos’a kadar devam edecek ve birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleşeceği İstanbul Festivali’nin on beşinci gününde de ziyaretçiler çeşitli etkinlikler ve konserlerle eğlence dolu bir yaz akşamı geçirdi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nde, gençlerin sevdiği Blok3 ve sonrasında Motive sahne aldı. İzleyenlerin büyük coşkuyla beklediği rap müziğin en güçlü temsilcilerinden Ceza ise gecenin son performansını sergiledi. Şarkılarını seyircilerle birlikte söyleyen Ceza, festivalin on beşinci gününde unutulmaz bir konsere imza attı.

MÜZEDE SAHNE!

Sakıp Sabancı Müzesi’nin Gösteri Sanatları Günleri Müzede Sahne “Hep Yan Yana” sloganıyla izleyiciyle buluşacak.

Sakıp Sabancı Müzesi’nin Sabancı Vakfı desteğiyle gerçekleştirdiği MÜZEDE SAHNE etkinliği, 17-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında yedinci kez gerçekleştirilecek.

Sanat yönetmenliğini akışkan bir kimlikle performans alanında üretim ve araştırmalarını sürdüren Ayşe Draz’ın üstlendiği MÜZEDE SAHNE, sezonun başarılı oyunları ve oyuncularını buluşturan, çoğulluğu kutlayan, zengin ve çok sesli bir programla izleyicisinin karşısına çıkacak. Paylaşarak hafifletmeye, çoğaltmaya ve ortaklaştığımız insanlık hallerini anlamaya odaklanan MÜZEDE SAHNE’nin programı, bir arada durmanın, birbirine kulak vermenin, birbirini fark etmenin sonsuz biçimine bakacak.

OYUNCULARDAN İLK SELFİE!

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın üstlendiği komedi filmi C Takımı’nın çekimleri Beykoz‘da başladı. Filmin oyuncularından, Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Turgay Tanülkü ve Billur Yılmaz bir villada gerçekleşen çekimler sırasında basın mensuplarına poz verip daha sonra toplu olarak selfie çekti.

Yapımcı Vahdet Erdoğan, “Bu üçüncü filmim oldu. Bu film benim için farklı olan nokta hikayesini de yazdığım bir film. Birbirinden değerli oyunculardan oluşan çizgi üstü bir ekiple beraberiz. Kahkaha dolu güzel bir film çıkacağından çok eminim,” dedi.

90’lı yıllarda lisede arkadaş olan bir grubun 30 yıl sonra yaşadıklarının komik bir dille anlatıldığı filmin genel hikayesini Vahdet Erdoğan, senaryosunu Barış Başar yazdı, yönetmenliğini ise Bora Onur yapıyor.

Yaptığım en zorlu film "Ren Altını"

Fatih Akın’ın, ünlü Kürt-Alman gangsta rapçi Giwar Hajabi, nam-ı diğer Xatar’ın hayat hikâyesi üzerinden yeni Almanya’nın bir özetini sinema perdesine taşıyan son filmi “Ren Altını”

1980’lerde ailesiyle birlikte Irak’tan Almanya’ya göç eden Xatar’ın gettolardan müzik listelerinin zirvesine uzanan yolunu dramatik bir dille anlatan film, yönetmenin kendi tarzını yansıtan sürükleyici bir suç ve müzik macerası… Akın, başrolünü Alman aktör ve müzisyen Emilio Sakraya’nın üstlendiği “Ren Altını” için “Yaptığım en zorlu film” diyor.

Gümüşlük Festival Akademisi piyano öğrencileri konser verdi

Bosfor Turizm ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Gümüşlük Festival Akademisi (GFA) piyano masterclass öğrencilerinin konseriyle devam etti. GFA, Sistem A.Ş.’nin eğitime katkılarıyla düzenleniyor…

Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali bünyesindeki, Gümüşlük Festival Akademisi programında bu yıl iki piyano sınıfı bulunuyor. Bunların ilki Fransız piyanist Olivier Gardon, Macar piyanist Gábor Farkas ve devlet sanatçımız Gülsin Onay’ın önderliğinde 28 Temmuz tarihinde başlamıştı. Piyano masterclassına katılan 12 genç piyanistimiz, bu süreç içersinde usta eğitmenlerinden aldıkları derslerle bilgi ve deneyimlerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Toprak Ev’de izleyici karşısına çıktılar

Gümüşlük sahilinde yer alan Toprak Ev’de bir konser veren genç piyanistlerimiz, izleyiciden büyük alkış aldı. Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Rachmaninov, Liszt, Glinka ve Schubert gibi bestecilerin eserlerine yer veren piyanistler, konserin sonunda düzenlenen törende bir araya gelerek, sertifikalarını eğitmenlerinin elinden aldı. Kurulduğu yıldan bu yana 1900’ün üzerinde yerli ve yabancı genç müzisyene, piyano, keman, viyolonsel, kontrbas, flüt, gitar, arp, şeflik ve şan disiplinlerinde ustalık sınıfı açan GFA’ya dünyaca ünlü müzisyenler konuk oldu ve dersler verdi.