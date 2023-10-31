İSTANBUL BOĞAZI’NIN OYUNCU MARTILARI

İstanbul Komedi Festivali bu yıl açılış davetini, 2 Kasım’da, Maximum Uniq Hall’de, Çağdaş Türk Sanatı’nın değerli temsilcilerinden Mevlut Akyıldız’ın festivale özel hazırladığı ve kendi arşivinden derlediği ‘Altı da Istanbul, üstü de Istanbul’ isimli desen sergisi ile gerçekleştirecek.

Merkezine kahkahayı alan, mizahın her alanından yıldız ve usta isimleri ağırlayan Uluslararası İstanbul Komedi Festivali, altıncı yılında şehri yine birbirinden farklı etkinliklerle neşelendirmeye hazırlanıyor. Kahkaha dolu stand-up’lar, seyircisini şaşırtan doğaçlama gösteriler, kapalı gişe tiyatro oyunları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra, bu yıl İngiltere’den festivale dahil olan İngiliz komedyenler Türk izleyicisi ile buluşacak.

Doğayı, toplumu ve insanı, dilin edebi olanaklarıyla görselleştiren, desenden resme, cam altından heykele tüm İş’lerinden ortaya koyduğu benzersiz üslubuyla sayısız ödüle layık görülmüş sanatçı Mevlut Akyıldız, Uluslararası İstanbul Komedi Festivali özelinde BKM ile gerçekleştirdiği proje ile festivalin sembolü İstanbul Boğazı’nın oyuncu martılarını eşsiz birer sanat eserine dönüştürdü.

“Gülü seven dikenine katlanır”, “Terazi lastik cimnastik”, “O duruşa bir vuruş kaç kuruş”, “Hem Ali’yi severim, hem Veli’yi”, “Karpuz manzaraları”, “Dost başa, düşman ayağa, Aysel markaya bakar”, “Şen manavın güzelleri” … Sergide yer alan desen çalışmaları izleyenlerin yüzüne geniş bir tebessüm katarken, deyimler, tekerlemeler ve atasözleri sanatçının yağlıboya, Cam altı, ve bronz heykellerinde olduğu gibi desenlerinde de birer alegorik anlatı olarak yorumlanıyor.

Geçmiş ve Gelecek Anıtkabir’de

“Son Akşam Yemeği” film ekibi Anıtkabir’i ziyaret etti. Çekimlerin ilk gününde ‘motor’ demeden önce Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okuyarak sete başlayan “Son Akşam Yemeği” oyuncuları, film vizyona girdiği ilk gün de Anıtkabir’i ziyaret etti. Aşçıbaşı Ahir Usta karakteriyle geçmişi temsil eden Engin Şenkan ile torunu Elif rolüyle Cumhuriyetimizin geleceğe dönük yüzünü sembolize eden çocuk oyuncu Azra Aksu Anıtkabir’de mozoleye çiçek bıraktılar.

CineGenna Pictures’ın yapımcısı olduğu, Levent Onan’ın yönettiği “Son Akşam Yemeği” film ekibi Anıtkabir’i ziyaret edip Atatürk’e saygılarını sundu.

Bu hafta vizyona giren filmde dede ve torun olarak başrolleri paylaşan, canlandırdığı Aşçıbaşı Ahir Usta karakteriyle geçmişimizi, 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu’nu temsil eden Engin Şenkan ile torunu Elif rolüyle Cumhuriyetimizin geleceğe dönük yüzünü sembolize eden çocuk oyuncu Azra Aksu’nun Anıtkabir ziyareti anlamlı bir fotoğraf oluşturdu. İki oyuncu da diğer oyuncular ve film ekibiyle birlikte mozoleye çiçek bıraktılar.

NORA OYUNU İLK KEZ İSTANBUL’DA!

İOUluslararası Tiyatro Festivali kapsamında dünyaca ünlü yönetmen Theodoros Terzopoulos’un yönetmenliğini yaptığı “Nora” oyunu, 5 Kasım’da Maximum Uniq Hall’de İstanbullu tiyatro severler ile ilk kez buluşacak.

Uluslararası birçok tiyatro/dans/performans gösterisini İstanbul’da ağırlamaya başlayan İOUluslararası Tiyatro Festivali, dünyaca ünlü yönetmen Theodoros Terzopoulos’un yönetmenliğini yaptığı “Nora” oyununu sanatseverler ile 5 Kasım’da MaximumUniqHall’de buluşturmaya hazırlanıyor. Yunanca sahnelenecek oyun,led ekranlardan Türkçe alt yazı dil seçeneği ile desteklenecek.

Yönetmenliğini Theodoros Terzopoulos’un yaptığı bir Henrikİbsen uyarlaması olan ‘Nora’ oyunu Ibsen’in üç ana karakteri,Nora, Torvald ve Krogstad’ı ve onlar arasındaki üçlü ilişkiyi temel alıyor. Bu sahneleme yaklaşımı bir taraftan da Sophia Hill, Tasos Dimas,Antonis Myriagkos’un hayat verdiği bu üç karakterin yarattığı çeliş yi ve itiraf edilmemiş olanı sadece kelimelerle değil aynı zamanda son derece dikkat çekici fiziksel ifade ile de ön plana taşıyor.

CUMHURİYET’İN 100. YILINA ÖZEL TENİS TURNUVASI!

Türk Böbrek Vakfı, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister." sözünden hareketle hayata geçirilen, “TBV 100. Yıl Cumhuriyet Tenis Turnuvası” sporcuları ve spora gönül verenleri bir araya getirdi.

Türk Böbrek Vakfı’nın ev sahipliğinde, Yeşilyurt Spor Kulübü tenis üyelerinin de katıldığı turnuva, TBV Başkanı Timur Erk, Türkiye Tüm Yaş Grupları Tenis Şampiyonu olan Milli Tenisçi Haluk Akkoyun, Milli Tenisçi Can Akkoyun ve Eylem Şenkal’ın katıldığı ‘Şöhretler Maçı’ ile açıldı.

Turnuvanın açılışı nedeniyle düzenlenen gösteri maçı sonrasında söz alan TBV Başkanı Timur Erk; “Cumhuriyet denilince ilk aklıma gelen Atatürk’tür. Atatürk, çağdaş, laik, demokratik Cumhuriyet, sosyal hukuk devletini kuran baş tacımızdır. Bizim önderimizdir, onun izinden gidiyoruz. Düzenlediğimiz tenis turnuvası da 100. Yılı en iyi şekilde kutlamayı amaçlamaktadır. Yeşilyurt spor kulübü veteranları ve tenisçileri ile kutladığımız turnuvanın kazananı Cumhuriyettir”

SEVDAN BİR ATEŞ

1935 yılında, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin cesur bir girişimcilik öyküsü olarak doğan Şişecam, ülkenin kumu, sodası, suyu ve enerjisiyle çıktığı yolda küresel büyüme yolculuğuna devam ediyor. Kuruluş kararnamesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını taşıyan Şişecam, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılını hazırladığı ‘Sevdan Bir Ateş’ filmiyle, gururla kutluyor.

27.10.2023 – Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin varoluş hikayesini yazarken, bağımsızlığın ancak iktisadi reformlarla sürdürülebilir olacağına inanıyordu. Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak, zaruri ihtiyaçları karşılayan sektörlerde faaliyet gösterecek milli fabrikaların temeli ilk kez Cumhuriyetimizin 10’uncu yılında, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile atıldı. Planda alınan kararlardan biri de cam sanayisi alanında fabrika kurulmasıydı. Şişecam’ın kuruluşunu sağlayan o kararnamenin altında, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk imzası vardı.

Şişecam kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflerini yansıtan geleceğini; 4 kıtada, 24 bin çalışanı, eşsiz kültürü, yatırımları ve temel harcı olan Cumhuriyet’in değerleri ile tasarlamaya devam ediyor. 100 yıllık Cumhuriyet’in bağımsızlık ateşini 88 yıldır harlayan Şişecam, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını ‘Sevdan Bir Ateş’ filmiyle kutluyor.

Sevdan Bir Ateş şarkısının eşlik ettiği filmde ülkemizin Bandırma Vapurunda başlayan ve Cumhuriyet’le taçlanan bağımsızlık hikayesi anlatılıyor. 1935’te elektriğin kısıtlı olduğu günlerde üretime ülkenin aydınlanması için gaz lambası camı ile başlayan Şişecam filmde Cumhuriyet’in aydınlanma yolculuğuna nasıl eşlik ettiğini de izleyicilerle paylaşıyor.

"ATATÜRK filmini tüm şehit ve gazilerimize armağan ediyoruz”

Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin oynadığı, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı “ATATÜRK” filminin galası Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. İstiklalimiz ve istikbalimiz her zaman kahraman Türk ordusuna emanet diyen Saner Ayar, sözlerini “Yaşasın Vatan, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” diyerek noktaladı.

Lanistar Media yapımı “ATATÜRK 1881-1919” filmi, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) gala ile tanıtıldı. Yapımcılar Saner Ayar, Hakan Karamahmutoğlu ve Cengiz Çağatay’ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin, senaristi Necati Şahin, başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ile Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç ve tüm oyuncular katıldı. İş, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı etkinlikte kahraman Türk ordusunun tüm şehit ve gaziler ile dünyanın çeşitli bölgelerinde hayatını kaybetmiş tüm mazlum ve masumların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 3 Kasım’da sinemada vizyona girecek.