Bu sözü duymayanımız yoktur. Hayata gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren devamlı yanımızda olan, ismini işittiğimiz zaman yüzümüzde gülümseme, kalbimizde şefkat ve merhamet duygularının yeşerdiği en kutsal varlığın adıdır "Anne ".Bizi dünyaya getire gözünden bile sakınarak yetiştiren, bizi hayata hazırlayan ilk öğretmenimiz annelerimiz olmuştur. Canlı ve cansız tüm varlıklara sevgiyle bakmanın önemini ilk olarak öğretmiştir bizlere. Her türlü sıkıntımızda, derdimizde, sığındığımız bir liman en gerçek sahici dostlarımız olmuşlardır. Annelerimiz. hayatlarını çocuklarına adarlar. Ne kadar öfke ve sinirlenseler bile bizlere karşı söyledikleri hiçbir söz yüreklerinden gelmez. Bu dünyada hiçbir çıkarı olmadan seven ,evlatları için her türlü zorluğa göğüs geren biri varsa o da annelerimizdir.Sevgisi temizdir saftır .ve karşılıksızdır .Dünyada en çok değer vermemiz, saygı göstermemiz gereken kişidir. Ne yaparsak yapalım onların hakkını ödememiz mümkün değildir. Onları kaybetmeden evvel kıymetlerini bilmeli, gönüllerini hoş tutmalı öf bile demeden yakınımızda tutarak başımızın tacı etmeliyiz. Unutmayalım ki ;"Cennet Annelerin ayakları altındadır".