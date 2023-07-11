BELİRTİLER, NEDENLERİ VE TEDAVİSİ

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde (hepatositler) anormal miktarda yağ birikmesi durumunu ifade eder. Bu durum, sağlıklı bir karaciğerde bile küçük miktarda yağ bulunmasından farklıdır. Karaciğer yağlanması, bundan 20 yıl önce %10 oranında görünürken günümüzde %30’un üzerine çıkmıştır ve dünya çapında giderek artan bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Obezite, diyabet ve metabolik sendrom gibi durumlarla sıkı bir şekilde ilişkilendirilmiştir. Karaciğer yağlanmışsa bütün organlar yağlanmaya başlamıştır. Bu durumda vücut bütün hastalıklara açık hale gelir.

Nedenleri: Karaciğer yağlanması, genellikle iki farklı tipte olabilir:

Alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD): Alkol tüketimi olmadan karaciğerde yağ birikmesi durumudur. NAFLD, obezite, tip 2 diyabet, yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol gibi metabolik bozukluklarla sıkı bir şekilde ilişkilendirilir. Ayrıca genetik faktörler, insülin direnci ve beslenme alışkanlıkları da NAFLD gelişiminde rol oynayabilir.

Alkolik yağlı karaciğer hastalığı (AFLD): Kronik alkol tüketimi sonucu karaciğerde yağ birikmesidir. Alkol, karaciğerde yağ birikimine yol açarak hepatositlerin normal fonksiyonunu bozabilir ve inflamasyona neden olabilir.

Peki, bu konuda çok sık duyduğumuz sorulardan biri ise; Sadece kilo fazlalığı olanlarda mı karaciğer yağlanması görüyoruz?

Kesinlikle hayır, karaciğer yağlanması sadece kilo fazlalığı olan kişilerde değil, aynı zamanda normal kilolu veya hatta zayıf insanlarda da görülebilir. Karaciğer yağlanması, vücutta yağ birikiminin karaciğer hücrelerinde artması ile oluşur. Obesite, diyabet, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon gibi durumlar karaciğer yağlanması riskini artırabilir, ancak bu durumlar olmadan da karaciğer yağlanması gelişebilir.

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), Karaciğer yağlanmasının en yaygın nedenidir. NAFLD, alkol kullanımı olmaksızın karaciğerde yağ birikimi olduğunda ortaya çıkan bir durumdur. NAFLD genellikle obesite, tip 2 diyabet, insülin direnci, yüksek trigliserid seviyeleri gibi metabolik sendromla ilişkilidir, ancak kilo fazlalığı olmadan da gelişebilir.

Bu nedenle, karaciğer yağlanması herhangi bir vücut ağırlığına sahip insanlarda görülebilir ve kilo fazlalığı sadece bir risk faktörüdür. Karaciğer yağlanması teşhisi konulması durumunda, doktorunuz belirli testler yaparak durumu değerlendirebilir ve uygun tedavi ve yönetim planını önerir.

Karaciğer yağlanması kandan ölçülür mü?

Sizlere, 12 saat açlık sonrası bakılabilecek 4 tane çok önemli değerden bahsetmek istiyorum;

-İnsülin: Açlık İnsülin değeri 7’nin altında olması bir o kadar avantaj. Çünkü ne kadar fazla insülin, o kadar fazla trigilesrid oluşumu demek. İnsülin ve trigliseridler arasında bir ilişki bulunmaktadır. Trigliseridler, vücutta enerji depolamak için kullanılan yağ molekülleridir. İnsülin ise pankreas tarafından salgılanan kandaki glikoz seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan bir hormondur. İnsülin, karaciğerde trigliserid sentezini uyarır ve kanda daha yüksek trigliserid seviyelerine neden olabilir. Bununla birlikte trigliseridlerin artması da insülin direncini tetikleyebilir. Böylece yüksek insülin seviyeleri ve insülin direnci, trigliserid seviyelerinde artışa neden olabilir. Bu nedenle, insülin seviyeleri ve trigliserid seviyeleri arasında karşılıklı bir ilişki vardır.

- ALT, GGT: GGT Glutatyon rezervlerimizi gösterir yani antioksidan rezervlerimizden en önemlisinin miktarını gösterir.

-Trigliserid: Trigliseridin normal sınırlarda olması da beden için çok önemli bir avantaj demektir. Çünkü yağlanma ile beraber karaciğer fonksiyonları olumsuz etkilenmeye başlar.

- Hemoglobin A1C: Karaciğer yağlanması ve HbA1c arasında bir ilişki bulunmaktadır. HbA1c bir kişinin son 2-3 süre boyunca ortalama kan şekeri seviyelerini yansıtan bir kan testidir. Karaciğerde yağ birikimi, insülin direncinin artmasına ve kan şekeri düzeylerinin artmasına neden olabilir. Yüksek kan şekeri düzeyleri ise HbA1c’nin yükselmesine yol açabilir. Bu nedenle karaciğer yağlanması olan kişilerde HbA1c seviyelerinin artma eğiliminde olduğu görülmüştür.

Belirtiler: Karaciğer yağlanması genellikle erken aşamalarda belirti vermez. Bunun nedeni, yağ birikiminin karaciğerde hücre hasarına yol açmadan uzun süre devam edebilmesidir. Bununla birlikte, ilerleyen durumlarda aşağıdaki belirtiler görülebilir:

* Karın bölgesinde ağırlık veya rahatsızlık hissi

* Karında şişkinlik

* Yorgunluk ve enerji eksikliği

* Konsantrasyon güçlüğü

* İştah kaybı

Tedavi ve Önleme: Karaciğer yağlanması tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak, tedavi amaçları şunları içerir:

Yağ birikimini azaltmak için yaşam tarzı değişiklikleri

* Alkol tüketimini bırakma

* İlaç tedavisi

* Temel hastalığın tedavisi

* Düzenli takip

Karaciğer yağlanmasının önlenmesi de önemlidir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, karaciğer yağlanması riskini azaltabilir. Aşağıdaki önlemler alınabilir:

Dengeli beslenme: Yağlı, işlenmiş ve şekerli gıdalardan kaçınılmalıdır. Sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado), sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve düşük yağlı protein kaynakları tercih edilmelidir.

Fiziksel aktivite: Düzenli egzersiz yapmak, kilo kontrolüne yardımcı olabilir ve yağ birikimini azaltabilir. Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz veya 75 dakika yoğun şiddette egzersiz yapılması önerilir.

Alkol tüketimi: Alkol, karaciğerde yağ birikimine neden olabilir. Sağlıklı bir karaciğer için, alkol tüketimi sınırlanmalı veya mümkünse tamamen bırakılmalıdır.

İlaç kullanımı: Reçetesiz satılan veya alternatif tıp ürünleri gibi ilaçların kontrollü kullanımı önemlidir. Bazı ilaçlar, karaciğer sağlığını etkileyebilir ve yağ birikimine katkıda bulunabilir. Bu nedenle, ilaç kullanımı konusunda doktorunuzun önerilerini takip etmek önemlidir.

Kilo kontrolü: Obezite, karaciğer yağlanması riskini artırır. Sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve korumak için düzenli egzersiz yapmak ve dengeli bir beslenme planı uygulamak önemlidir.

Diyabet kontrolü: Diyabet, karaciğer yağlanması riskini artırabilir. Diyabet kontrolü için düzenli olarak kan şekeri düzeylerinin takip edilmesi, uygun ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri gerekebilir.

Sağlıklı beslenme: Antioksidanlar, B vitaminleri, E vitamini ve omega-3 yağ asitleri gibi besin maddeleri, karaciğer sağlığını destekleyebilir. Bu nedenle, sebze, meyve, tam tahıllar, balık, fındık, tohumlar ve sağlıklı yağlar gibi besinleri içeren dengeli bir beslenme planı benimsemek önemlidir.

Sigara ve diğer zararlı alışkanlıklardan kaçınma: Sigara içmek ve diğer zararlı alışkanlıklar karaciğer sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle, sigara ve diğer toksik maddelerden kaçınmak önemlidir.



Karaciğer yağlanması ciddi bir sağlık sorunudur ve erken teşhis ve tedavi ile kontrol altına alınabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli doktor kontrolleri yapmak ve uygun tedavi yöntemlerini takip etmek, karaciğer sağlığını korumak için önemlidir. Herhangi bir belirti veya endişeniz varsa, bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir.