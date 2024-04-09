UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur maçlarında mücadele eden ve Ermenistan'ı farklı yenerek 2024-2025 sezonunda A Ligi'nde yükselme hakkı kazanan U19 Kadın Millî Takımımızda büyük sevinç var. 2. Tur maçları için çok iyi hazırlandıklarını belirten Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı, "Türkiye'de kadın futbolunun yükselişi sürüyor. Oyuncularımızın tümü gelişmeye devam ediyor. Şubat ayında 2. Tur maçları için kamp yapmıştık. Çok iyi hazırlandık. Grupta ilk maçımızı Faroe Adaları'na karşı oynadık. Orada da iyi bir mücadele sergilesek de karşılaşma 1-1 berabere bitti. Ancak Ermenistan karşısında yapmamız gerekeni çok iyi biliyorduk." ifadelerini kullandı.



"Maç boyunca oyunun temposunu biz belirledik"



Ermenistan'ı iyi analiz ettiklerini belirten Aytürk Kıyıcı, "Hızlı hücumla başlayacaktık. Oyuncularımız kendilerinden beklediğimiz gibi iyi bir şekilde başladılar. İlk 10 dakikada 3-0'lık skoru yakaladık. Bize 3 farklı skor yetiyordu. Ancak oyuncularımız, mücadeleyi hiç bırakmadı. Oyunun temposunu istediğimiz şekilde ayarladık. Kontrolü daima elimizde tuttuk. Topun kontrolünün bizde olması önemliydi. Oyuncularımız istediğimiz her şeyi harfiyen yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kendileriyle gurur duyuyoruz. Çok iyi bir gelişim gösterdiler. A Ligi'ni gerçekten hak ettiler." diye konuştu.



"Yakın gelecekte Türkiye'nin adını dünya daha çok duyacak"



Türkiye'de kadın futbolu gelişiminin hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade eden U19 Kadın Millî Takım Teknik Direktörümüz, "Tabiki bunun en önemli sebebi, alttan gelen jenerasyonun çok daha iyi imkanlara sahip olmasıdır. Çok daha profesyonelce yetişiyorlar. Bu sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki çekişmeyi görüyorlar. Oyuncuların nasıl performans sergilediklerine şahit oluyorlar ve kendilerine iyi bakıp, gelişmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün A Ligi'ne yükselmemizin en temel sebebi aslında budur. İnşallah yakın gelecekte Türk futbolunun adını Avrupa ve dünyada daha çok duyacağız. Bunun için mutluyuz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA