Van

Van'ın Bahçesaray ilçesinde uzun yıllardır oynanan satranç, kuşaktan kuşağa aktarılarak yörede gencinden yaşlısına herkesin tutkusu haline geldi.

İlçede yaşayan 41 yaşındaki Orhan da 12 yaşında öğrendiği satrançta birçok kez il ve ilçe geneli yapılan turnuvalara katılarak başarı elde etti.

Turnuvalarda üç birincilik, beş ikincilik ve birkaç kez de üçüncülük derecesiyle elde ettiği madalya ve kupaları evinde özenle saklayan Orhan, oyunu 8 kardeşine de öğretti.

Evde babası, kardeşleri ve komşularıyla sürekli satranç oynayarak bu tutkusunu sürdüren Orhan'ın en büyük hayali ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmak.

"Özellikle gençlerin satranç oynamasını istiyorum"

Vaktinin önemli bir kısmını bir satranç oynayarak geçiren Orhan, çocuk yaşta anne ve babasından öğrendiği satrançta birçok kez başarı elde ettiğini söyledi.

Turnuvalara sürekli katılmak istediğini anlatan Orhan, "Çocukken evde babam, annem, ağabeylerim sürekli oynuyordu. Ben de merak ettim ve öğrendim. 12 yaşında başladım. Burada kadınlar arasında düzenlenen turnuvalara katıldım. Birinciliklerim oldu. Beni Antalya ve Konya'ya davet ettiler ama gidemedim. Satranç ilçemizle özdeşleşti artık. Yediden yetmişe herkes oynuyor. Özellikle kış mevsiminde herkes satrançla uğraşıyor. Benim tutkum buradan geliyor." dedi.

Başarılarına yenilerini katmak istediğini belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Birçok madalya, altın ve kupa kazandım. İmkanım olsaydı Türkiye'de her şehirde oynamak isterdim. Hatta satrançta dünyaya açılmayı çok hayal ediyorum. Kendime güveniyorum. Daha yüksek yerlere gelebilirdim ama imkanım olmuyor. Güzel başarılar elde etmek harika bir duyguydu. Satranç oynamayı yakınlarıma da öğrettim. Onlar da oynuyor. Satrancı çok seviyorum. Vakit buldukça babamla yakınlarımla oynuyorum. Satranç kesinlikle hayatımda önemli bir yer tutar. Herkesin bu oyunu oynamasını isterim. Özellikle gençlerin satranç oynamasını istiyorum. Çünkü satranç, zeka geliştiriyor ve kötü alışkanlıklardan uzak tutar."

Zaman zaman Orhan ile evde satranç oynayan komşusu 75 yaşındaki Hivzullah Dağtekin de "İlçemizde herkeste satranç merakı var. Her yerde oynanıyor. Kadriye Orhan'ın başarıları bizi gururlandırıyor. Onunla zaman zaman oynuyorum ama şampiyonu yenmek hiç kolay değil." diye konuştu.

AA