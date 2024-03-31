Uzmanlar, Baltimore'daki yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün yeniden inşasının 18 aydan birkaç yıla kadar sürebileceğini, ancak maliyetin en az 400 milyon dolar veya bunun iki katından fazla olabileceğini söylüyor.





Key Köprüsü Salı günü çöktü ve Dali kargo gemisinin desteklerinden birine çarpmasının ardından köprüde çalışan altı mürettebat hayatını kaybetti . Yetkililer, şehrin işlek limanını ve Baltimore çevre yolunun bir kısmını kapatan kazanın ardından temizlik ve yeniden inşa çalışmaları yapıyor.



Felaket, bazı yönlerden Florida'daki Sunshine Skyway Köprüsü'nün 1980 yılında Tampa Körfezi'nde bir yük gemisinin çarpması sonucu ölümcül çöküşüne benziyor. Yeni köprünün inşası beş yıl sürdü, 19 ay gecikti ve bütçeyi 20 milyon dolar aştı. 1987'de açıldı.





Ancak uzmanlar, yeniden inşanın ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini anlamak için daha yakın tarihli köprü felaketlerine bakmanın daha iyi olduğunu söylüyor.



Amerikan Eyalet Karayolu ve Ulaştırma Yetkilileri Birliği'nin genel müdürü Jim Tymon, Minnesota'daki Interstate 35W köprüsünün 2007'de Mississippi Nehri'ne çökmesi örneğine değindi. Yeni açıklık 14 aydan kısa bir sürede tamamlandı.







Baltimore köprüsünün çöküşü hakkında bildiklerimiz



Kargo gemisi Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak açıklığın çökmesine ve muhtemelen altı inşaat işçisinin ölümüne neden oldu. Çarşamba günü, sabahın erken saatlerindeki kazadan bir gün sonra, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu yetkilileri gemiye bindi ve dalgıçlar hala kayıp olan işçilerin cesetlerini ararken, elektronik ve evrak işlerinden bilgi almayı planladılar.







Tam olarak ne oldu?



Dali kargo gemisinin operatörleri, Salı günü erken saatlerde kazadan hemen önce geminin güç kaybettiğini söyleyen bir yardım çağrısı yayınladı. Ancak 985 metre uzunluğundaki (300 metre uzunluğunda) gemi yine de 1,6 mil (2,6 kilometre) köprünün desteklerinden birine 8 knot hızla, yani yaklaşık 15 km/saat hızla çarptı. Bu da saniyeler içinde açıklığın kırılıp suya düşmesine neden oldu.



Kaza meydana geldiğinde sekiz inşaat işçisi köprüdeki çukurları dolduruyordu. Çökmenin hemen ardından iki kişi kurtarıldı. Dalgıçlar diğer iki kişinin cesedine ulaştı ve diğer dördünün öldüğü tahmin ediliyor. Brawner Builders'ın başkan yardımcısı Jeffrey Pritzker, çöktüğünde açıklığın ortasında çalıştıklarını söyledi.