DEMET AKBAĞ’LI ‘AYDINLIKEVLER’ OYUNUNDAN YENİ AFİŞ

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın devleşen performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’ iki senedir ara vermeden kapalı gişe oyunlarına devam ediyor. Her oyun seyircinin yoğun ilgi gösterdiği ‘Aydınlıkevler’den, usta oyuncu

Demet Akbağ’ın yer aldığı yeni bir afiş yayınlandı.

Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü toplayan ‘Aydınlıkevler’ 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor.

2024 yazının şarkısı Merve Boluğur’dan

Merve Boluğur yeni single’ı için Plaza Yapım CEO’su Erkan Karacan ile iş birliği yaptı. Akmerkez Serafina’da toplantı yapan ikili, çıkışta gazetecilere projeyi anlattı: “Tam bir yaz şarkısı geliyor!”Oyuncu Merve Boluğur, müzik kariyerine iddialı bir single çalışmasıyla devam ediyor. Beste fabrikası Serdar Ortaç’tan yeni bir şarkı alan Boluğur, çıkaracağı single’ın yapımcılığı için Plaza Yapım CEO’su Erkan Karacan ile anlaştı. İkili, 28 Mart Perşembe akşamı Akmerkez’deki Serafina Restoran’da bir araya gelerek projenin detaylarını konuştu. Merve Boluğur mekan çıkışı yapımcısıyla birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

GAİN’in yeni dizisi “Dengeler: Biri Olmak”ın teaser’ı yayınlandı. Dizi çok yakında GAİN izleyicisiyle buluşacak





GAİN’in uzun zamandır merakla beklenen yeni dizisi “Dengeler: Biri Olmak” için geri sayım başladı. Başrolünü Cihangir Ceyhan’ın üstlendiği, zengin kadrosuyla ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken dizinin teaser’ı yayınlandı.



Aksiyon sahnelerindeki performansıyla dikkat çeken Cihangir Ceyhan, dizide yaşadıkları sonucunda gayrimeşru dünyaya çekilen Ferit Kamacı’ya hayat veriyor.

Yeni single öncesi Dubai’de tatil





Genç, güzel ve başarılı bir şarkıcı olan Melisa Taç uzun bir aradan sonra yeni single ile geliyor. Yeni single’nın klip çekimi öncesi tatil için özel jetle Dubai’ye giden güzel şarkıcı yine bomba gibi bir şarkıyla yaza merhaba demeye hazırlanıyor. Genç şarkıcı Melisa Taç, “Yine çok güzel bir şarkıyla geliyorum, heyacanlıyım. Sanırım yoğun tempodan sonra bir tatili hak ettim.

Canan Anderson yorumuyla yeniden hayat buldu

Söz ve müziği Barış Manço’ya düzenlemesi Garo Mafyan ve Kurtalan Ekspres’e ait olan parçayı kemanıyla yeniden yorumlamasıyla ilgili sanatçı; "Kara Sevda, herkes gibi benim de en sevdiğim Barış Manço parçalarından biridir. Bu yüzden bu zamansız parçayı kemanımla yeniden yorumlamak istedim" diyor.

Geçtiğimiz yıllarda Balat’ta sokak müzisyeni çocuklara yaptığı şakayla çok konuşulan Anderson, klip için yine İstanbul sokaklarını seçti. Farklı kültürlerden gelmiş olsa da İstanbul’un kalbindeki yerinin çok özel olduğunu söyleyen Canan Anderson; "Klibi de bu yüzden bu güzel şehrin sokaklarında çektik. Herkese güzel bir enerji getirmesini diliyorum, dedi.

Ülke Ekonomisine Önemli Katkıda Bulunuyor

Kırklareli vize ilçesinde lisanslı depoculuk alalında yaklaşık toplam maliyeti 192 milyon olan 50.000 Ton kapasiteli tesis yatırımı için T.C. Sanayi ve teknoloji bakanlığından 63 Milyon TL’lik yatırım teşvik belgesi aldı.

Ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacak projenin enerji ihtiyacını karşılamak için Holdingin iştirakleri Enerji Tarlası ve Kainat Enerji ile ön protokol imzaladı Bu sayede enerji teminindeki ihtiyaçlarını yerel kaynaklardan karşılayarak sürdürülebilir bir işletme modeli benimseyen Holding, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularında da öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

"EY Kalbim" ile göz alıcı bir merhaba

Uzun yıllardır başarılı sahne performansları ve geniş repertuvarı ile müzikseverlerin gönlünde taht kuran yetenekli sanatçı Nur Topal, müzik dünyasına sürpriz bir şarkıyla adım attı. Kendine özgü yorumu ve etkileyici tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nur Topal, ilk single çalışmasıyla dinleyicilerle buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

ÜNLÜLERİN İFTARLARI 50 Fifty ‘DE

Dream Türk’te yayınlanan ve sunuculuğunu Yağmur Ayaz’ın ,yapımcılığını Suat Yanç’ın, üstlendiği “50 Fifty” bu hafta özel konularıyla müzik ve magazin dünyasının nabzını tutacak.Ünlüleri buluşturan iftar yemeklerinden eğlenceli görüntüler, Sinema ve tiyatro dünyasında konuşulan galaların perde arkası,Hangi galaya hangi ünlü katıldı?Önümüzdeki bayram hangi ünlü nerede sahneye çıkacak? Altay ve Rubato’nun Kıbrıs konserlerinden eğlenceli anlar .Müzik ve magazin dünyasından haberler…Stüdyo konuğumuz Özgür Kanat’tan sürpriz açıklamalar.Hepsi ve daha fazlası Yağmur Ayaz’ın sunumu ile Dream Türk Tv ekranında...