Beşiktaş’ta Başkan Adayı olarak seçim çalışmalarına devam eden Serdal Adalı, Antalya’da kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Soruları yanıtlayan Adalı’nın açıklamaları şöyle:

“Voleybol genç nesil sayesinde oldukça iyi yerlere geldi. Büyük başarılar elde edildi ve edilmeye devam ediliyor. Biz de Beşiktaş olarak özellikle kadın voleybolunda adımızı duyuracağımız işler yapacağız.”



“Gerekli transferleri yapacağız”

“Devre arasında ihtiyacımız olan ve Rıza Hocanın da istediği bir futbolcu varsa; biraz pahalı, maliyeti yüksek diye düşünmeyeceğiz. Gerekeni yapacağız.”

“Yöneticilik yaptığım zaman da söylediğim bir şey vardı; yönetimle takım arasında bir profesyonel olmalı. Bu da Mehmet Özdilek olacak. Transferlerin bu kadar kötü olmasının nedeni Şenol Güneş ile Ceyhun Kazancı’nın iyi anlaşamaması. Kötü bir kadro mühendisliği yapılmış.”



“Yeni Açık tribünü genişleteceğiz”

“Hasan Bey diyor ki, “Stat için bir şey söylüyorum, yapamaz” diyorlar. İsterse stadı yıkıp yeniden yapar, ona sözümüz yok. Ancak hem Anıtlar Kurulu’nun verdiği izinler hem de mimari olarak yapılacak çözümler mevcut. Eski adıyla Yeni Açık tribünü genişleteceğiz. Stadın toplam kapasitesi bu şekilde 52 bine çıkacak.”

“E-bilet sisteminin iyi tarafları da var, katılmadığım taraflarında var. Daha iyi bir hale gelebilir. Gerekli mercilerle konularak tüm eksiklerini gideririz. Hiç şüpheniz olmasın.”

“Nevzat Demir Tesisleri’nin tapusunu alacağım diyorum. Alamazlar diyorlar. Onun için çalışıyoruz. Görecekler.”