Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Memiş, Sami İrek

Beşiktaş: Yueru Li 21, Melek Uzunoğlu 10, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Nogic 10, Evans 26, Elif Bayram 11, Krivacevic 8, Elif Ülkü 4, Ceyda Necmiye Bekar 2, Zeynep Can, Sevval Sıla Kaplan, Zümrüt Karahan

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 15, Öykü Canlıel 6, Sena Işık 8, Elanur Demir 6, Brown 27, Şara Baş 7, Nuran Tutsak 3, Öykü Taşkın 3

1. Periyot: 33-19

Devre: 52-39

3. Periyot: 79-58

"Taraftarlarımızı Panathinaikos maçına bekliyoruz"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan, Başantrenör Aziz Akkaya, "Bu tür maçlara konsantre olmak gerçekten zor. Hatay Bş. Belediyespor’u takdir etmek lazım. Bu kadar olumsuz şartlardan sonra sahaya çıkıp mücadele etmeye çalışıyorlar. Gösterdikleri mücadeleden dolayı takdir ediyorum. Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Gençlere de fırsat verdik. Onları görme şansımız oldu. Önümüzde Panathinaikos maçı var. Taraftarlarımızı o maça bekliyoruz. O maçı da kazanırsak grup liderliğini garantilemiş olacağız. Bu bizim için çok büyük bir avantaj.” ifadelerini kullandı.