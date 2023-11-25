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Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

90+2. dakikada MKE Ankaragücü kalecisi Bahadır Han Güngördü'nün gönderdiği topa rakip ceza yayına yakın alında buluşan Sowe'nin aşırtma şutunu kaleci Nita kontrol etti.

45. dakikada konuk ekibin sol kanatta gelişen atağında ise Alper Uludağ'ın defansın arkasına açtığı ortayla ceza sahasında buluşan Sowe'nin vuruşunda kaleci Nita topu kontrol etti.

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