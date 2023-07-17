İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü'nde kurduğu 'BİLGİ Bahçe' ile sürdürülebilir kent içi tarım örneklerinden birini hayata geçirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Kampüsü'nde kurduğu 'BİLGİ Bahçe' ile BİLGİ'lilerin ekip biçerek kendi ürünlerini yetiştirebileceği bir tarım alanı oluşturdu.

BİLGİ çalışanları, kendilerine ayrılan alanda toprağa temas ederek sürdürülebilir gıdalar üretme olanağı bulurken, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ise tohumdan tabağa giden süreci ve tarımsal üretim yapmayı deneyimliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİLGİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soner, 'BİLGİ Bahçe, kent yaşamına hakim olan tüketim yoğunluğuna karşı kendi ürünlerini üretmek ve toprakla uğraşmak isteyen BİLGİ'lilerin ortak kullanımına sunulan bir kent bahçesi olarak tasarlandı. Kent bahçeleri günümüzde çiftçiliği kırsaldan kente taşıyan, kent sakinlerine basitçe kendi tüketimi için yetiştiricilik yapmayı sağlayan ve kentlerde yeşili artıran bir alternatif olarak öne çıkıyor.' ifadelerini kullandı.

Bahçenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde gastronomiye giriş dersleri arasında yer alan 'sürdürülebilir tarım' dersinin uygulama alanı olarak da kullanıldığını belirten Soner, şunları kaydetti:

'BİLGİ Bahçe ile öğrencilerimizin ekolojik duyarlılığını artırmayı; onlara sürdürülebilir tarımın önemini, biyoçeşitliliğe ve çevreye zarar vermeden üretmeyi, tohumu ve toprağı tanımayı öğretmeyi hedefliyoruz. Birinci sınıf öğrencilerimiz bitkilerin tohumdan başlayan yolculuğunu deneyimlerken, tohumdan tabağa giden sürece ve bu sürecin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına dair farkındalık kazanıyor. Öğrenciler, tüm eğitim yılı boyunca mevsime göre yetiştirilen aromatik bitkileri, yenilebilir çiçekleri ve sebzeleri bahçeden toplayarak derslerde kullanabiliyorlar. Böylece tüm eğitimleri boyunca onların tarım ile ilişkide kalmalarını sağlıyoruz.'

AA