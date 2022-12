Bakan Karaismailoğlu: Ülkemize ait '.tr' uzantılı alan adı sayısı, yüzde 67 arttı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) internet ülke üst seviye alan adı '.tr Ağ Bilgi Sistemi'ne (TRABİS) ilişkin, "TRABİS öncesi süreçte belgeli olarak tahsis edilen 'com.tr', 'org.tr' ve 'net.tr' uzantılı alan adları, belgesiz olarak tahsis edilmeye başlandı. Böylece alan adı tahsis işlemi de kolaylaştırılmış oldu. Bugün itibarıyla ülkemize ait '.tr' uzantılı alan adı sayısı, yaklaşık yüzde 67 artışla 750 bin seviyesine çıktı" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 'TRABİS Lansmanı' programına katıldı. Bakan Karaismailoğlu, haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin toplam internet kullanıcı sayısı bakımından dünyada 20'nci, Avrupa'da ise ilk 5 ülke arasında olduğunu belirterek, "Bu kadar yüksek internet kullanım oranlarının olduğu ülkemizde, etkin ve sürdürülebilir rekabet için gerekli koşulların sağlanması, kullanıcıların hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tedbirlerin alınması, toplumun internetin risklerinden korunması, daha güvenilir, etkin ve bilinçli internet kullanımının yaygınlaştırılması ve sürekli gelişmekte olan internet endüstrisi için de internet alan adı sistemine önemli görevler düşmektedir" ifadelerini kullandı.



'ALAN ADI TAHSİSİ KOLAYLAŞTIRILDI'



Ülke alan adına ilişkin çalışmalar kapsamında köklü yenilikler yapıldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Rekabetçi ve serbest bir pazar oluşturulması amacıyla alan adı yönetimi ve alan adı satış hizmetleri birbirinden ayrıldı. Bir başka ifade ile alan adları ile ilgili müşterilere yönelik işlemlerin yapılmasını sağlayan kayıt kuruluşları ile TRABİS yani '.tr' alan adı sistemini yöneten kayıt otoritesi ayrıldı. Bu değişiklikle tüketici haklarının korunması, hizmet kalitesinin yükseltilmesinin teşvik edilmesi, serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması hedeflendi. Yine, bu modelin doğal bir sonucu olarak alan adı sahiplerine, sahip oldukları alan adını kayıt kuruluşları arasında transfer olanağı da yeni düzenlemelerle sağlandı. Düzenlemelerin getirdiği en önemli yeniliklerden biri, TRABİS öncesi süreçte belgeli olarak tahsis edilen 'com.tr', 'org.tr' ve 'net.tr' uzantılı alan adlarının, belgesiz olarak tahsis edilmeye başlanmasıdır. Böylece alan adı tahsis işlemi de kolaylaştırılmış oldu. Bunun sonucu olarak da Eylül 2022'ye kadar yaklaşık 450 bin adet olan '.tr' uzantılı kayıtlı alan adı sayısı, TRABİS'in devreye alınmasıyla birlikte ilk 24 saatte yaklaşık 110 bin artışla 560 bine ulaştı. Bugün itibariyle 3 ay gibi kısa bir sürede ülkemize ait '.tr' uzantılı alan adı sayısı, yaklaşık yüzde 67 artışla 750 bin seviyesine çıktı" diye konuştu.



'MİLYONLARCA DOLAR YURT DIŞINA GİDİYORDU'



TRABİS sayesinde '.tr' uzantılı alan adlarının tahsisinin, çevrim içi ve belgesiz yapılabildiğini aktaran Karaismailoğlu, "Bundan önce, '.tr' uzantılı alan adlarının sıkı kurallar altında tahsis edilmesi, alan adı ücretlerinin yüksek olması, bürokratik işlemlerin fazla olması gibi durumlar söz konusuydu. Binlerce kişi 'com.tr' yerine '.com' uzantılı alan adlarını satın alıyor ve milyonlarca dolar yurt dışındaki özel şirketlere gidiyordu. TRABİS ile bu sorun ortadan kalktı. Artık '.tr' uzantılı alan adlarına olan talep artacak" dedi.



'5G DENEMELERİ, 18 İLDE DEVAM EDİYOR'



Karaismailoğlu, 5'inci Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti (5G) alanında hatırı sayılır pek çok çalışmayı eş zamanlı yürüttüklerine dikkat çekerek, "'5G Çekirdek Şebeke', '5G Sanallaşma ve Yazılım Tanımlı Ağ' ve '5G Radyo' gibi projelerin hayata geçmesiyle sadece insanları değil, nesneleri de birbirine daha hızlı bağlayacağız. Mobil operatörlerimizin 5G'ye hazırlık yapabilmeleri için yerli ve yabancı üreticiler tarafından geliştirilen ürünleri mobil şebekelerinde denemeleri için birçok süreli izin verdik. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere, 18 ilimizde denemelere devam ediyoruz. İstanbul Havalimanı'nı 5G'li havalimanı yaptık. 5G alanında sağlanan her gelişme, bir üst teknoloji olan 6G'nin zeminini de oluşturuyor. 'ULAK' ve 'e-SIM' aracılığı ile hayata geçirdiğimiz çalışmalarla 5G'yi yerli ve milli imkanlarla kullanan sayılı ülkeler arasına gireceğimizi de hatırlatmak isterim" açıklamasında bulundu.



'MİLLİ GELİRE 600 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLADIK'



Bakan Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen 'BTK Akademi Kariyer Zirvesi'ne de katıldı. Gençlerle bir ayara gelen Karaismailoğlu, hayatın ve hareketliliğin yaşandığı her noktada varlık gösterdiklerini ve kendileri için hava, deniz, demir, kara yolları ve haberleşme sektörlerinin çok önemli olduğunu söyledi. Yatırımlara ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, Türkiye'de trafik sıkışıklığının 20 yıl öncesine göre daha az olduğunu söyleyerek, "Bu, devlet aklıyla planlanmış yatırımlar sayesinde oldu. Bu yatırımlar yapılamasa Türkiye ne bu ihracat rakamlarına ulaşabilirdi ne bu hareketliliğin önündeki bütün engelleri ortadan kaldırabilirdi. Siz bir bölgeye ne kadar kolay güvenli ve hızlı ulaşabilirseniz, oranın yatırımına, üretim ve istihdamına oldukça etki edersiniz. Bir bölgeye 1 birimlik ulaştırma yatırımı yaptığınızda, siz oraya 1 yıl içerisinde bunun tam 10 katı üretime, 6 katı da milli gelire katkı sağlıyorsunuz. Biz son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun karşılığında üretime 1 trilyon dolar, milli gelire 600 milyar dolarlık katkı sağladık" diye konuştu.