BİLSEM'in üstün yetenekli öğrencileri bu kampta uzay yolculuğunu deneyimliyor

İzmir - Dünyada ABD Uzay Bilimleri Sergi Komisyonu lisansı bulunan iki uzay kampından biri olan İzmir'deki kamp, farklı ülkelerden uzay meraklısı çok sayıda çocuk, genç ve yetişkini ağırlıyor.

Türkiye Uzay Ajansı ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü organizasyonuyla Türkiye'nin farklı kentlerindeki BİLSEM'lerde eğitim gören 100 öğrenci ve 20 öğretmen, yarıyıl tatili dolayısıyla kampın 5 günlük programına katıldı.

Astronotlar gibi uçuş

Uzayla ilgili teorik bilgilerin verildiği kampta öğrenciler, yer çekiminin dünyadan daha az olduğu Ay'da yürüyüşü, simülatörle tecrübe ediyor.

Özel cihazlarla bir astronotun Ay'da nasıl adım attığını deneyimleyen çocuklar, bu sırada taktıkları sanal gerçeklik gözlükleriyle yürüyüşü görsel olarak da yaşıyor.

Çok eksenli simülatörde ise astronotların uzayda yaşayabildikleri yer ve yön kaybı duygusu aktarılıyor.

Kampa katılanlar, 1 saatlik sanal uzay uçuş görevine katılıyor.

Uzay mekiği, yer kontrol merkezi ve uluslararası uzay üssü olmak üzere üç simülatör üzerinde aynı anda yapılan görevde, uçuş senaryosunun başarıyla tamamlanması için astronotlar ile dünya ve uzay üssündeki görevliler, karşılaştıkları sorunlara birlikte çözüm arıyor.

Astronotların uçuş sırasında neler yaşadıklarının hissedildiği görevde takım çalışması, sorun çözme gibi beceriler de kazandırılmaya çalışılıyor.

Öğrencilerin uzay bilimleri ve teknolojileri alanında bilgi ve farkındalıklarının artırılması ve uzay alanında kariyer planlamalarına teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen program, 3 Şubat Cuma günü mezuniyet töreniyle sona erecek.

Şırnak'ın Cizre ilçesinden kampa katılan 8. sınıf öğrencisi Gülnisa Kayıran, AA muhabirine, 6 yıldır BİLSEM'de eğitim gördüğünü ve bunun kendisine çok şeyler kazandırdığını anlattı.

Bu yıl da hayal dahi edemediği bir kampa katıldığını aktaran Kayıran, "Burası cidden çok güzel bir yer. Gelirken çok heyecanlandık. Uyuyamadığım geceler oldu. Burada da günlerimiz çok eğlenceli geçiyor. Bir sürü simülatör ve eğitim alıyoruz. Cidden uzaya ve bilime karşı olan merakım iyice arttı. Ben ve takım arkadaşlarım bu şekilde çok eğleniyoruz." dedi.

"NASA'ya gitmek istiyorum"

Samsun'un Çarşamba ilçesinden gelen 7. sınıf öğrencisi Berra Naz Öztürk ise astrofizikçi olmak istediğini, kampa katılmanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Kampın pazartesi günü başladığını ve şimdiden çok şey gördüğünü ifade eden Öztürk, "Hocama çok istediğimi söyledim, o da kabul etti. Bence gayet güzeldi. Heyecan en başından beri vardı. Astronomi alanında bir sürü bilgi öğrendiğimi düşünüyorum. Yani burası bana çok şey katacak. Ben NASA'ya gitmek istiyorum ileride." diye konuştu.

Cizre'den gelen öğretmenlerden Murat Işıkoğlu ise buradaki çocukların özel yetenekli öğrencilerden olduğunu ve belli aşamaları geçtikten sonra kampa katılmaya hak kazandıklarını belirtti.

Öğrencilerin uzaya ve uzay yolculuğuna ilgisinin bulunduğunu vurgulayan Işıkoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz BİLSEM'de yaptığımız astronomiyle ilgili uzayla ilgili çalışmalar neticesinde kendilerini ortaya çıkardılar. Buraya gelince kendilerini bir uzay istasyonunda gibi uzayda gibi hissettiler. Bu da bizi mutlu etti. Cizremizden de 6 kız öğrencimiz buraya geleceklerini şekillendirmek için Türkiye'nin uzay yolculuğunda bir şeyler ortaya çıkarabilmek için geldi. Tabii bu öğrenciler için bir adım olmuş olacak. Öğrencilerimiz bundan sonra hayatlarına 'uzayla ilgili biz neler yapabiliriz, hayallerimizi nasıl geliştirebiliriz, ülkemize bu konuda nasıl katkı sunabiliriz' diye çalışmalar yapacaktır. Burada da çok yoğun bir tempoda aynen astronotların almış olduğu eğitimin yoğunluğunda bir eğitim veriyorlar."

Uzay Kampı Türkiye Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday da kampta 9-15 yaş grubundan çocuklara uzay bilimleri ve teknolojileri alanında uygulamalı eğitim verdiklerini söyledi.

2, 5 ve 6 günlük program seçenekleriyle yıl boyunca çocuklara farklı uzay kampı programları sunduklarını anlatan Aday, şunları kaydetti:

"Öğrenciler okulda gördükleri konuları burada uygulamalarla pekiştirme ve farklı bakış açılarıyla öğrenme şansına sahip oluyorlar. Umuyoruz ki program daha önce kamp programımıza katılan binlerce öğrencide olduğu gibi bu çocukların da ufuklarını açacak kariyer seçenekleri için önemli bir fikir aşılayacak."