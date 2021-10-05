Ebeveynlere ‘siber zorbalık’ uyarısı: Online oyunlara dikkat

İSTANBUL - Pandemide çocukların online oyunlarda geçirdikleri süredeki artışın, siber zorbalığa maruz kalma oranını da yükselttiğini kaydeden Avukat Murat Aydar, “Çocuklar online oyunlarda hakarete maruz kalıyor. Ancak ebeveynler bunun suç olduğunu bilmiyor. Oysa online oyunlarda küfür veya hakaret etmenin 2 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası bulunuyor. Bugüne kadar 100’ü aşkın oyuncu için suç duyurusunda bulunduk” diyerek ailelerin ve çocukların bilinçli olması gerektiğini söyledi.

Yapılan araştırmalar özellikle 8-12 yaş arasındaki çocukların online oyunlar aracılığıyla hakarete uğradığını gösteriyor. Küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky tarafından yapılan "Sorumlu Dijital Ebeveynlik" anketine göre, anne-babaların yüzde 57’si siber zorbalığı çocukları için büyük bir endişe kaynağı olarak görüyor. Buna karşın ailelerin siber zorbalık ya da siber güvenlik konularında yeterli bilgi sahibi olmamaları, konuyu gizli bir tehdit haline dönüştürüyor. Neredeyse her 4 ebeveynden biri, çocuklarının internette bir tehditle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Ancak yüzde 18’i siber zorbalıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı için, bu tehdidi tam olarak tanımlayamıyor. Ebeveynlerdeki bilgi eksikliğinin sanal zorbalığın yöntemleriyle sınırlı olmadığını belirten Avukat Muharrem Murat Aydar, “Çocukların maruz kaldığı sanal zorbalıklar online oyunlarla giderek artıyor. Ebeveynler farkında değil ama çocukları gözlerinin önünde hakaretle karşı karşıya kalıyor. Bu duruma müdahale edebilmek için, ebeveynlerin konunun yasal tarafını da çok iyi bilmesi gerekiyor” dedi.



100’Ü AŞKIN OYUNCU İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Online oyunlarda yapılan hakaretlerden en çok çocukların etkilendiğine değinen Avukat Murat Aydar, “Online oyunlar sırasındaki tüm yazışma ve konuşmalar oyun geliştirici şirketler tarafından kayıt altına alınıyor. Şirketler, açılan davalar sırasında talep edildiğinde oyuncuların konuşma ve mikrofon kayıtları ile IP bilgilerini mahkemeye verebiliyor” dedi.

Müvekkilleri aracılığıyla online oyunlar üzerinden hakaret eden 100’ü aşkın oyuncu için suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Aydar, şu değerlendirmede bulundu:

“Online oyunlarda yapılan hakaretin suç teşkil etmeyeceği yönünde bir inanış var. Bu konuda yaptırımın olmadığının düşünülmesi suçu yaygınlaştırabiliyor. Suç duyuruları yaygınlaşıp davalar açıldığında, online oyunlar üzerinde yapılan hakaretlerde gözle görülür bir düşüş olacaktır.”



6 AY İÇİNDE DAVA AÇILMALI

Ebeveynleri çocukların oynadıkları online oyunlara dahil olmayı öneren Avukat Murat Aydar, “Çocuklar oyun sırasında maruz kaldıkları hakaretleri suç olarak algılayamayabilir. Bu nedenle siber zorbalığın tespiti konusunda ebeveynlere büyük iş düşüyor. Hakaret suçu tespit edildiğinden itibaren 6 ay içinde dava açma şansı bulunuyor” diye sözlerine ekledi.