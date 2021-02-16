Türk mühendisler yeni teknolojiler için çalışıyor 

Turkcell Teknoloji'de görev yapan bin 300 mühendisin, dünya çapında birçok inovatif ürün ve hizmete imza attığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Sadece 2020 yılında yaptığı 557 ulusal patent başvurusuyla Türkiye’nin lideri olan Turkcell Teknoloji, bugüne kadar yaptığı 2 bin 674 ulusal ve 167 uluslararası patent başvurusunun yanında 700’den fazla tescillenmiş patentin sahibi olarak sektördeki birinciliğini koruyor. Son üç yılda bin 519 ulusal patent başvurusu gerçekleştirdi" ifadeleri yer aldı.

Kuruluşundan itibaren amacını teknolojide sürekli öncülük olarak belirleyen Turkcell Teknoloji'nin, AR-GE çalışmalarının sonucu ortaya çıkaracağı yenilikçi ürün ve servislerle ‘İnsan Merkezli Akıllı Toplum’ dönüşümüne öncü katkı sağlamayı amaçlandığı aktarıldı.

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERLE HİZMETLER ORTAYA KOYMAYA DEVAM EDİYORUZ”

İnovasyon günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, “İnovasyon Turkcell’in ayrılmaz bir parçası. Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji’de, yeni nesil iletişim teknolojilerini geliştirmeye ve katma değeri yüksek ürünlerle hizmetler ortaya koymaya devam ediyoruz. İnovasyon konusu Türkiye’nin teknoloji alanında dünya çapında rekabet edebilmesi için son derece hayati bir öneme sahip. Bu nedenle bin 300’ü aşkın mühendisimizle ülkemize yeni teknolojiler kazandırmak ve dünya çapında buluşmalara imza atmak için canla başla çalışıyoruz. Turkcell Teknoloji ile bir başka hedefimiz de geliştirdiğimiz inovatif ürün ve hizmetler sayesinde dünya oyuncuları yaratarak dijital ekonomide söz sahibi olmak. Birçok alanda olduğu gibi inovasyon alanında da sektörümüzün öncüsü ve lideri olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.