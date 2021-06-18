Yeni nesil medyanın parlayan yıldızı: Pusholder

HABER: DİNÇER KARACALAR

Gelişen teknolojiyle birlikte geleneksel medyadan dijital medyaya dönüş hızlandı. Dijital haber kaynakları da giderek önem kazanmaya başladı. Bu alanda son dönemin en çok ses getiren projesi; ekonomi, siyaset, teknoloji, spor ve kültür sanat başta olmak üzere her alanda haber içeriği sunan “Pusholder” oldu. Girişimci Sercan Kılıç tarafından 2020’nin ocak ayında kurulan Pusholder, kısa sürede çok geniş bir okur ve takipçi kitlesine ulaştı.

REKLAM KİRLİLİĞİNE SON

Sercan Kılıç’ın “habere ulaşmak için sayısız reklama maruz kalan okurun bu derdine çare olabilmek amacıyla” kurduğu Pusholder, yayın hayatına Twitter ve Instagram platformlarında adım attı. Ardından aynı adlı sitesinde içerik sunmaya başladı. Kılıç, her geçen gün bilinirliği artan Pusholder’ın bugün 355 bin kişinin gündemi takip ettiği ana kaynak haline geldiğini söyledi.

AMAÇ: HABERİ DOĞRU VE TARAFSIZ VERMEK

Pusholder’ın genel yayın yönetmenliği görevini de sürdüren Sercan Kılıç, hem sosyal medya platformlarından hem de internet sitesi üzerinden 7/24 doğru ve tarafsız haber akışı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Kılıç, “Pusholder sadece son dakika gelişmelerini aktaran bir platform değil. Aynı zamanda eğlenceli içeriklerin yer aldığı ve geçmişten günümüze birçok haberi de kütüphanesinde saklayan bir kaynak” dedi.