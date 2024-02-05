Takım üretemiyor ve sürekli rakibin oynamasını izliyor ki, maç boyunca rakibi sarı kart bile görmemiş!

Beşiktaşlı umudunu yitirmemek için direnirken zaman hızla ilerlemeye devam ediyor ancak, Fernando Santos ilerleyen zaman dilimine rağmen halen daha Avrupa Futbol Şampiyonası devam ediyor sanıyor olacak ki, tura yönelik oyun oynatır gibi 1-0 olsun bizim olsun mantığından vazgeçmedi.

İç sahada ve taraftarının önünde büyük bir takıma karşı oynayıp topu rakibe bırakmak ya da oynamasına müsade etmek Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlı taraftarın kabul edebileceği bir durum değildir!

Ghezzal son iki yıldır hiçbir şey yapmadan yine ilk on birde sahaya çıkıyorsa Beşiktaş'ın ne kadar vahim bir durumda olduğunu anlamak zor değil.

Rosier'in gitmesi ne kadar doğru bir karar ise Svenson tercihi de bir o kadar hatalı!

Beşiktaş yönetimi transfer için stoper bakadursun asıl ihtiyacının oyun aklı ortaya koyacak 8,5 veya 10 numara olduğunu birilerinin söylemesi gerekiyor.

Takım üretemiyor ve sürekli rakibin oynamasını izliyor ki, maç boyunca rakibi sarı kart bile görmemiş!

Beşiktaş kendi sahasında ve seyircisi önünde oynayıp da silik kalamaz!

Beşiktaş, oyunda mahkumiyeti kabul edemez!

Beşiktaş bugün Semih'in şahsi becerisi ile bulduğu iki golle oynamadan kazandı. Allah nazarlardan saklasın Semih'i...

Semih'i çıkar, gerisi ne yazık ki boş!