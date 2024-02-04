ABD, Kıbrıs Rum Yönetimi’ne karşı uyguladığı silah satış kısıtlamasını hatırlanacağı üzere 2020 yılında kısmen kaldırmış, 2021 yılında aynı kararı yinelemiş ve son olarak 16 Eylül 2022 tarihinde aldığı yeni bir kararla KRY’ye uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırdığını açıklamıştı…

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Haravgi Gazetesi’nin 2022’de yayımlanan bir haberine göre, KRY ile ABD arasında ilk ikili savunma iş birliği programının 29 Aralık 2022 günü imzalandığını yazmıştır.

KRY Savunma Bakanı Haralambos Petridis, ise geçtiğimiz yıl için tarihi bir bütçe oluşturarak savunma için 200 milyon Euro ayırdıklarını ve bu bütçeyle Fransa ve ABD ile yapılan anlaşmalarla insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve saldırı helikopterleri almayı planladıklarını açıklamıştır.

Rum Yönetimi, acaba bu kadar silahı kime karşı almaktadır? KRY’nin ne federasyon, ne de eşitlik temelinde adil ve kalıcı bir çözüm konusunda samimi olmadığı açıkça görülmektedir…

Rum Radyo Televizyon Kurumu’nun (RİK) 24 Ocak 2024 tarihinde yayımladığı bir haberde de Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile ABD Silahlı Kuvvetleri arasında 2024 yılı için İkili Savunma İşbirliği Programı imzalandığı duyuruldu.

KRY RMMO’dan yapılan açıklamaya göre program, Güney Kıbrıs ile ABD’nin özel operasyonlar, ilk yardım, denizcilik, arama-kurtarma konularında tatbikat ve eğitimler düzenlenmesi gibi bir dizi işbirliğini kapsamaktadır. Program ayrıca, RMMO subay ve astsubaylarının ABD’nin uzmanlaşmış okullarına ve seminerlerine katılımını sağlamaktadır.

ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçiliği ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Askeri iş birliğinin imzalanması, ABD ile (Güney) Kıbrıs arasındaki bağları güçlendirmektedir” denilmiştir. Yapılan açıklamanın devamında “Daha güçlü bir askeri eğitim programı, ikili tatbikatlar ve diğer faaliyetler yoluyla Milli Muhafız Ordusu ile iş birliğimizi daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

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16 Ağustos 1960’dan bu yana Birleşik Krallık/İngiltere’nin Kıbrıs’ta Limasol şehri yakınlarında yer alan Ağratur Hava Üssü ile Larnaka yakınındaki Dikelya Deniz Üssü bulunmaktadır. İngiliz toprağı olarak nitelendirilen üslerde deniz ve hava limanı, silah depoları, bölgeyi çok amaçlı istihbarat faaliyetlerine yönelik olarak son derece üst seviyede teknolojik dinleme ve gözlemleme tesisleri olduğu belirtilmektedir. İngiltere’nin Ada’daki Ağratur ve Dikelya askeri üslerini zaman zaman ittifak güçlerinin bölgedeki ihtiyaçları doğrultusunda kullandıkları da unutulmamalıdır.

KRY’nin, ABD ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşması dışında, 1993 yılında Yunanistan ile imzaladığı “Ortak Savunma Doktrini” adı altında savunma ve askeri işbirliği anlaşması, Ermenistan ile 2002’de imzalanıp 2010’da yenilenen Askeri ve Askeri Teknik İşbirliği anlaşması, 2007’de Fransa ile imzalanıp 2018’de güncellediği savunma işbirliği anlaşması ve 24 Şubat 2016 tarihinde İsrail ile imzaladığı askeri savunma anlaşması bulunmaktadır.

Söz konusu anlaşmalar dışında Rusya’nın da Baf’taki Andreas Papandreu hava üssü ile Limasol Mari (Tatlısu) Korgeneral EvangelosFlorakis deniz üssünü insani operasyonlar yapabilmeye yönelik kullanabileceği bir anlaşması bulunduğu belirtilmektedir.

Fransa’nın da KRY’de Andreas Papandreu Hava Üssü ile RMMO’ya ait Mari’de bulunan Evangelos Florakis Deniz Üssü bulunmaktadır.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Kathimerini Gazetesi, “Fransa İle Büyük Savunma Anlaşması” başlıklı haberinde, Mari’deki üsse Fransa dışında AB üyesi diğer ülkelere ait gemilerin de demirleyebileceği belirtilmiş. GKRY’de konuşlanacak Fransız Donanması’nın Fransız Total Şirketi ile İtalyan ENI Şirketi’nin yer aldıkları, GKRY’nin tek yanlı olarak ilan ettiği MEB içerisindeki üç deniz parseline de gireceği özellikle belirtilmiştir. Fransa ile GKRY arasında yapılan anlaşmaya göre Fransa’nın Rum askerlerini eğiteceği ve silahlarını modernize edecekleri de ayrıca yer almıştır.

GKRY ile İsrail arasındaki askeri savunma işbirliği anlaşması 24 Şubat 2016 tarihinde Rum ve İsrail Savunma Bakanları Hristoforos Fokaidis ile Moşe Yaalon tarafından imzalanmıştır. Bahse konu anlaşmaların imzalanmasının ardından gerek askeri eğitim faaliyetleri gerekse büyük çapta askeri tatbikatlar düzenlenmiştir.

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Rum Yönetimi, bir taraftan Kıbrıs konusunun çözümüne yönelik girişimlerde bulunurken diğer bir taraftan da silahlanmaya ve askeri anlaşmalar yapmaya devam etmektedir…

ABD uzun yıllar sonra Rumlara silah ambargosunu kaldırıyor. Rum Milli Muhafız Ordusu ise nerdeyse her yıl onlarca askeri tatbikata katılıyor! Sonra da birileri çıkıp hala daha Kıbrıs’ta iki taraf arasında müzakerelerin federasyon zemininde yapılması gerektiğini söylüyor! Kıbrıs’ta iki taraf arasında federasyon yapılması gerektiğini söyleyenler acaba olup bitenleri görmüyorlar mı?

Kıbrıs gazetesinden alıntıdır.