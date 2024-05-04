Skor tamam ama oyun yine yok!

Süper Lig için umutlarını Kasım ayını görmeden bitiren, Türkiye Kupası'nın hedeflemesine rağmen camiada ümit kırıntıları ile ayakta duran siyah beyazlılar Çaykur Rizespor karşısında ilk kez, sezon içinde geriye düştüğü bir maçı son dakikada da olsa kazanmayı başardı.

Misyonuna aykırı hareket ederek sezon boyu vasat bir performans sergileyen oyuncularda ısrar edip altyapı oyuncuları ile dosta düşmana mesaj gönderemeyen Serdar Topraktepe, Santos sonrası "Liderliğinde" hareket edileceği belirtilen Samet Aybaba, tam bir hayal kırıklığı durumunda!

Orta sahayı sadece Salih'e bırakıp orta saha kökenli Necip'in ısrarla stoper oynatılmasını anlayamamışken sadece bireysel yeteneklere mahkum olan siyah beyazlıların en büyük şansı Beşiktaş'ın büyüklüğünden çekinen bir rakibi olmasıydı.

Ligde, formasında sarı renk olanların lehine verilen kararlar Beşiktaş'a geldiğinde ne yazık ki verilmediği gibi vermek için de bin dereden su getiriliyor!

Ekşimik bir federasyonun ekşiyen liginde bu tarz hareketlerin normal olduğuna alıştık.

Beşiktaş'ın bu senesini yok sayarak gelecek seneyi sabırsızlıkla beklerken sadece saha içinde değil masada da yönetime büyük iş düşüyor!

Kimliğini kaybeden Beşiktaş'ı ne yazık ki herkes hedefine alıp piyon gibi görmeye çalışırken artık bunlara meydan vermeyecek bir yönetimin varlığının da hissetirilmesi gerekir!

Kupa için umut vermese de siyah beyaz forma ve Beşiktaş armasının olduğu yerde umut her zaman canlı kalıyor.

Beşiktaş'ın bir sezonu her alanda başarısız kapatması kabul edilemez.

Bunu bize reva göreni de tarih asla affetmez!