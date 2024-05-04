Beşiktaş, dün akşam Çaykur Rizespor karşısına oldukça ofansif bir kadroyla ve 4-1-4-1 dizilişiyle çıktı.

Muleka’nın en ileri uçta başlaması dışında bu tercih genel anlamda oyuna olumlu yansıdı. Muleka iyi bir oyuncu ama dünkü yeri orası değildi.

Orta saha 4’lüsünde sağda Rashica, solda Semih merkezde ise Ghezzal, Muçi ikilisiyle maça başlayan siyah-beyazlılar, ofans ağırlıklı bir kadro olmasına rağmen skoru geç buldu.

İstatistiklere baktığımızda; Beşiktaş’ın rakibi karşısında oyun hakimiyeti, topa sahip olma ve duran toplarda üstün olduğunu görüyoruz? Peki skor neden geç geldi?

Elbette bunun nedenleri var, aktaralım…

En önemlisi, Beşiktaş’ta oturmuş kemik bir kadro ve oyun hala yok. Her maça farklı bir 11 ve anlayışla sahaya çıkan bir takım izliyoruz. Sezon başından bu yana yapılan hatalarda yönetimin de teknik heyetin de payı büyük!

Örneğin, Muleka’nın bugüne kadar Beşiktaş’ta sergilediği performans, kritik maçlarda santrfor değil de iyi bir yedek olur izlenimi veriyor. Semih ve Aboubakar varken, en uçta Muleka’nın oynaması bir tercih. Fakat bu tercih skoru geç almanıza neden oluyor. Rizespor karşısında ilerde Semih ya da Aboubakar yer alsaydı maç ilk 45’te bitebilirdi.

İkincisi ise; savunma zafiyeti! Duran toplar da durmadan gol yiyen bir Beşiktaş var. Özellikle kornerlerde yapılan kademe hatası, rakip markajlama konusunda sıkıntı büyük!

Orta sahaya baktığımızda, önceki maçlara göre daha iyi bir Beşiktaş vardı. Özellikle Ghezzal, orta sahanın en iyi orta yapan ve şut çeken oyuncusuydu. 2. ve 3. bölgenin her yerindeydi. Çok çalıştı, eskiye dönüş sinyali verdi. Beşiktaş’ın bu sezon en büyük sorunu olan; final paslarını sonlandırma sıkıntısını o da yaşadı. Bir şutu direkten döndü, karambole çok düştü.

Özetle, rakip ceza sahası içine her girdiğinde Beşiktaş’ın yaşadığı karambol, skoru geç bulmasına neden oldu. Kadro çok evrim geçirdiği için takım oyunu bir türlü kurulamadı.

Başta söylediğim gibi Beşiktaş 5 hücum oyuncusuyla maça başlamasına karşın, gollerin 2’si savunma oyuncularından geldi. Beşiktaş’ın savunma golcüsü Colley, yine topu ağlarla buluşturmayı başardı. 90+7. dakikada ise takımın bir diğer savunmacısı Worrall’in attığı golle Beşiktaş 3-2 kazandı.

Peki Beşiktaş’ta hücumcular neden gol atamıyor? İşte bu sorunun cevabı; Gelecek sezonun başlangıç rotası.