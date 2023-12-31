Sevgili dostlarım merhabalar! Nasılsınız efendim? Dilerim yaşantınız hep güzelliklere rastgele olur!

Bugün sizlerle olan yeni yıl sohbetimize başlamadan önce yüreklerimizi yakıp kavuran kahraman askerlerimizin şehadete ermiş olmalarının hüznünü paylaşarak, şehitlerimize Hak'tan rahmet diliyorum. Kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun! Ülkemin başı sağ olsun! Başımız sağ olsun efendim!

Efendim bir yeni yıl daha geldi. Kime geldi kimlere geldi ki bu yeni yıl! Her gelen yıl aslında ömrümüzden de bir yılı daha geride bırakıyor hem de sessiz sessiz. Ömürden gidiyor yine koca bir yıl bizlere hiç farkettirmeden.

Lakin bu kez öyle sessiz gitmedi birçok ilimde. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız korkunç depremin sancıyla ömürlerinin bir yılını değil kalanını sesli bir şekilde kaybedip bâki âleme göç eden insanlarımız oldu. Unutulmayacak derin yaralar açıldı yurdumda.

Efendim depremde yaşamlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Rabb'imden rahmet diliyorum! Nurlar içerisinde uyusunlar inşallah!

Dilerim böylesi acı yaşanmışlıkları bir daha asla yaşamayız.

Efendim çoğu yerde yeni yıl hazırlıkları sürüyordur mutlaka. Yeni yıla girme sevincim olmayınca bu afili hazırlıklardan da haberdar değilim. Çoğunuzun benim gibi bu gelen yıla karşı hevesi ve sevinci de yok değil mi gönüllerinizde? Nasıl olsun ki efendim, şehitlerimizin acısı daha taze iken birçok ilimizde de hâlâ depremin sancısı devam ediyorken. Enkazlar, yıkılacak olan binalar, konteynerlerde meşakkatli yaşamlar, yok olan hayaller ve acı kayıpların hüznü sürerken gel de kutla şimdi yeni gelen yılı. Nasıl kutlayalım ki efendim hüzün yılının yaraları daha tazecikken.

Asla unutulmayacak 2023 yılı! Bilemiyorum 2024 yılı bu acıları unutturabilecek mi ki bizlere?

Dünyada savaşlar hâlâ devam ediyorken, masum sivil insanlar, çocuklar ölüyorken insanların gelecek yıllardan dostluk/barış umudu da tükeniyorken hem de.

Neler oluyor insanlığa böyle? Masum yavrucakların acımasızca öldürülüşünü düşününce, yüreğimdeki sancı daha da şiddetleniyor. Derman olacak mı acaba 2024 savaşların son bulmasına. Dünyaya barış, sevgi ve dostluğu yayacak mı?

Merak ediyorum bu yeni yılda süslü çam ağaçları, hindiler, çerezler vs olacak

mı? Yok efendim yok, var mı acaba yeni yılı kutlayacak olanlar aranızda? Duyarsız yüreklere sahip bireyler olduğumuzu hiç zannetmiyorum ben.

Efendim keşke bu yeni yıl hediyelerimizin, afili sofra sunumlarımızın masrafını birlik beraberlik içerisinde depremzede çocuklarımıza ulaştırabilsek. Karınca kararınca da olsa yanlarında olduğumuzu hissettirebilsek maddi/manevi olarak! Yüzlerine tebessümler kondurabilsek keşke!

Empati kurup, depremzede insanlarımızın yerine kendimi koyuyorum da ...

Ne yeni yılı efendim!

Evi gitmiş

Mahalle/sokağı yok olmuş

Konu/komşusu vefat etmiş

Hanesinin ocağı sönmüş

Geçmişi kaybolmuş

Birikimleri yok olmuş

Geleceğe dair hayalleri yok olmuş.....

Herşeyi tükenmiş kalan sağ canından başka.

Bunca acı yaşanmışlıkların içinde sağ olduklarına sevinebiliyorlar mı acaba?

Şimdi bu yaralı gönüller yeni yıla umutla girebilir mi? Bizler yeni yılı sevinçle karşılayabilir miyiz? Üzgünüm hem de çok üzgün!. Daha bir yıl öncesi internet haber sitelerinden güzellikler ararken, şimdi acaba deprem oldu mu? Nerde deprem oldu? Haberlerini takip eder olduk.

Zenginlik umudum, hevesim hiç olmadı benim. Rızkım ne ise bu dünyada, şükrettim. Huzur ve sağlık, en büyük servetim diye hep düşündüm. Lakin 6 Şubat depreminden sonra depremzede insanlarımızın çaresizliğini görünce keşke zengin olsaydım da yardım elimi ben de onlara uzatabilseydim diye de iç çektim. Aşırı rakamda ev kiralarını görünce keşke bir evim daha olsaydı da hiç yoktan bir aileye derman olabilseydim dedim.

Bilemiyorum fırsatçı duyarsız insanlar mı olduk biz? Ev kiraları neden bu kadar fahiş rakamlara yükseldi? Bizler dinimizin gereği "veren el" iken şimdilerde el koparan insanlar olduk. Yaralara derman olmayı bir kenara bıraktık, o korkunç yaşanmışlıkları ne çabuk unuttuk.

Efendim çok yüksek zamlarla dolu bir yıl geçirdik. Temennim yeni yılda gelecek zamlar ceplerimizi yakmaz. Daha geçen gün marketin birinden kızıma akşam aldığım çiğ köftenin sabahına 5 TL zamlanmış olmasının şokunu yaşadım. Bir gecede neyin fırsatçılığı bu efendim. Tabii ki almak istediğimiz birçok üründe de bu şekilde karşılaşıyoruz. İnsanlar gerçekten geçim sıkıntısı çekiyorken neyin fırsatçılığı bu? Hele hele de deprem bölgesinde yaşayanların geçim sıkıntıları hâlâ devam ediyor iken. Yaşam kalitemiz biraz da fırsat düşkünleri yüzünden kalitesiz olmaya başladı ne yazık ki! İnsanlar, pazarlardan çürük meyve sebzeleri, dökülen kasalarından seçer oldular. Uygun fiyata mal olsun diye. Bütçelerini aşmasın diye.

Yeni yılı nasıl kutlayalım ki hâl böyle olunca. Ahvâllerimiz permeperişan olunca.

Var mı hevesimiz efendim, kaldı mı ki yeni gelen yılı hevesle kutlayacak sevinç yüreklerimizde.

Sevgili dostlarım yeni bir yıl geldi. Temennim yeni yılda güzellikler yakalayabiliriz. Dünyada dostluk ve barış inşallah egemen olur artık!. Barış güvercinleri gagalarında zeytin dalı dağıtır tüm evrene.

Rabb'im ülkemi korusun! Bayrağıma, vatanıma hain eller dokundurmasın inşallah! Yaşantımızda 2023 yılı hüzün yılı oldu. İnşallah 2024 yılı ve sonraki yıllar, güzellikleri beraberinde getirir.

Yeni yılınız kutlu olsun efendim!.

Bir başka sohbetimizde daha yine sizlerle birlikte olmak dileğimle sağlıcakla kalınız!.