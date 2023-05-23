ANKARA AA- Blinken, ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabında yayımladığı videoda, ateşkes kararına rağmen Sudan'ın başkenti Hartum ve kuzeyindeki bir şehirde çatışmaların sürdüğü haberlerinin geldiğini belirterek, söz konusu çatışmaları "trajik, anlamsız ve yıkıcı" olarak tanımladı.

Sudanlı generalleri ateşkese uymamaları halinde uygulanacak olası yaptırımlar konusunda uyaran Blinken, ateşkesin denetlenmesi için ABD tarafından desteklenen, savaşan taraflardan, ABD'den ve Suudi Arabistan'dan 3'er temsilci olmak üzere 12 üyeli bir komitenin kurulduğunu, komitenin görevini uzaktan yürüteceğini kaydetti.

Blinken, denetleme komitesi sayesinde ateşkes ihlal edildiği takdirde bundan haberdar olacaklarını vurgulayarak, "Ateşkes sürecini kolaylaştırdık ancak uygulamak Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) sorumluluğunda." dedi.

Ordu ile HDK'nin nisan ortasından beri çatıştığı Sudan'da bölgeye insani yardımın ulaştırılması, çatışmalarda zarar gören temel hizmetlerin ve altyapının eski haline getirilmesini amaçlayan ateşkes, 22 Mayıs gecesi yürürlüğe girmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegrasyonunu talep ederken, HDK'nin sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturulmuştu. 2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan, ardından giderek daha bağımsız yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.