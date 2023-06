İSTANBUL- Bora Gencer sosyal medya hesabından babalar günü ile ilgili anlamlı paylaşımda bulundu.

"Sen hayattın. Hayatın her anıydın. Anıların baş tacı oldun şimdi. Dinlediğim her müzikte,konuştuğum her birinde,izlediğim her filmde,havada,karada,denizde her yerde sen varsın. Öyle bir boşluk var ki içimde,sen geliyorsun gözüme binbir biçimde. İnşallah mutlusundur yatttığın yerde. Bir gün gezeceğiz aynı seferde. Hep yanımdaydın hep dibimde. Sonsuzluksun gönlümde. Seni her düşündüğümde gözyaşlarımsın. Çünkü sen benim biricik babamsın." dedi.

HABER: METE YILMAZ