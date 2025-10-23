Galatasaray, Bodo/Glimt'e karşı çok güzel bir galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti, çoğu anlamda neredeyse pozitif bir maçtı ancak Barış'ın ıslıklanması konusu günün en negatif ve en saçma olayıydı. Bu ıslıklanma sadece performansa bağlı bir şey değil, bu ıslıklar Barış'la ilgili yapılan yanlış algının eseri. 'Yeni sözleşme için karanlık ekran attı, antrenmanlara çıkmadı' algısı piyasayı esir aldı, kimse gerçeklerle uğraşmadı açık ve net. Bu sürecin en başından beri doğruları bildim, doğruları yazdım. Şu an Barış Alper'e belli bir kesim tarafından gösterilen negatif tavrın sebebi 5 milyon Euro'ya yükseltilen maaşı. "O kadar trip yapıp sözleşmeyi 5 milyon Euro'ya yükselttiysen kötü de oynamayacaksın" kafası bu. Öncelikle söyleyeyim çocuk kimseden yeni sözleşme talep etmedi, kendisine çok güzel bir teklif geldi ve bu teklif karşısında kafası karışmasın diye başkan menajerini çağırıp yeni sözleşme teklif etti, bu olayların hiçbiri yaşanmamıştı o zaman daha. O ekran yeni sözleşme için karartılmadı; kendisine verilen sözler tutulmayıp üstüne bir de bir yönetici tarafından negatif tavırla karşılaştığı için tepki amaçlı karartıldı. Kısacası sağda solda, space odalarında fantezisel hikayeler yazmayı seven tiplerin sözleriyle sizin için kaç sezondur savaşan, Galatasaray için her bölgede görev yapan çocuğu karşınıza almayın. Performansı düşmüş olabilir, mental olarak süreç toparlamak değil herkesin mentali düşebilir ki Liverpool maçında gayet iyiydi Barış. Bu ıslıklar tamamen yanlış algının eseri, umarım artık birileri popüleritenin peşinden değil gerçeklerin peşinden gitmeyi öğrenir bu piyasada. Sevgiler...