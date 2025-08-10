GELELİM OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN İDAM FERMANINA!

Geçmişte-10 AĞUSTOS 1920'de,

TÜRK MİLLETİNİN İDAM FERMANI SEVR MUAHEDESİNİ,(ANTLAŞMA)

SON OSMANLI PADİŞAHI VAHDETTİN

İMZALAR...

Antlaşma,433 madde ve 700 sayfalık

TÜRK MİLLETİNİN YOKEDİLİŞ BELGESİDİR...

Padişah Vahdettin ve İstanbul Hükümeti,

Saraylarında yaşayabilmek için önlerine gelen "TÜRK ULUSUNUN KATLİ BELGESİNE"imza atmışlardır...

Hatta imzalamadan önce

siyasi ve diplomasi girişimleri ile

"TÜRKİYE'Yİ İNGİLİZLERE BIRAKMA";

İNGİLİZLERİN HİMAYESİNE GİRME talepleri

kabul görmeyince;

MUSTAFA KEMAL,ANKARA HÜKÜMETİ VE KURTULUŞ GİRİŞİMLERİ KÖTÜLENEREK AMERİKAN MANDASI çalışmaları yürütülmüş;

LAKİN BU İSTEKLER DAHİ KABUL GÖRMEMİŞTİR...

KURTULUŞ SAVAŞI,

BAŞKOMUTAN MUSTAFA KEMAL ÖNDERLİĞİNDE BAŞARIYA ULAŞINCADA;

İNGİLİZ GEMİSİ VE HİMAYESİ İLE,PADİŞAH VAHDETTİN EFRADI İLE YURT DIŞINA KAÇMIŞTIR...

ATATÜRK VE KURDUĞU CUMHURİYETE HADLERİNİ AŞARAK SÖZ SÖYLEME CÜRETİNDE BULUNANLAR!

DÜN EDİRNEDE ATATÜRK HEYKELİNE SALDIRAN DENSİZ KADIN VE DİĞERLERİ GİBİ!

Aşağıdaki haritalarda "OSMANLI'ya"ayrılan toprak parçasına lütfedip bir daha,

Tekrar-tekrar baksınlar!!!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA DA HÜR-ÖZGÜR YAŞAMLARI İÇİN DUA ETSİNLER!!!

Tarih Onur verir;cesaret ile yazılmış ise;

Tarih utançtır;korkaklık ile yazdırılmış ise...

Ve ATATÜRK’ün söylediği gibi:

Kim olursanız olun!

“MİLLİ HAREKETE KARŞI DÜŞMANCA DAVRANMAKTAN VAZGEÇİN...”