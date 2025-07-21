Güzel pazarlar,tarihin kutlu sayfalarından dostlarım!

İkinci makalem İBRETLİK dostlarım!

20 Temmuz 1922,

TBMM ve TÜRK MİLLETİ KURTULUŞ için son çalışmaları yapıyor;BÜYÜK TAARRUZA HAZIRLANIYOR...

BU TARİH ÇOK ÖNEMLİ DİKKATLİ TAKİP EDİN!

-/MONARŞİK-DİKTA-HÜKÜMDARLIK-

PADİŞAHLIK-HANLIK-HALİFELİK rejimlerinden başka bir rejim olmadığı yüzyılda,

-/SAVAŞ HALİ İÇERİSİNDE(olağanüstü halin üzerinde bir durum),

-/TÜRK MİLLETİ VAROLUŞU İÇİN ÖNDERİNİ SEÇMİŞ,

-/LAKİN MUSTAFA KEMAL PAŞA BAŞKOMUTANLIK YETKİSİNİ TÜRK MİLLETİNİN TEMSİLCİSİ TBMM’DEN ALIYOR.

BU DURUMUN TARİHTE BİR ÖRNEĞİ DAHA YOKTUR…

Osmanlı İmparatorluğu’nu gerileme döneminde yönetenler suçlu idi;

Lakin TÜRK MİLLETİ,KENDİNİ MİLLETİ İÇİN FEDA EDEN BAŞKOMUTANININ PEŞİNE

TAKILDI Kİ;

ATATÜRK TÜRK MİLLETİNİN KURTARICI BAŞKOMUTANIDIR...

Başkalarının batırdıklarını toplamış;

TÜRK MİLLETİNİN YENİDEN KÜLLERİNDEN DOĞMASINI SAĞLAMIŞTIR...

TBMM TÜRK MİLLETİ adına MUSTAFA KEMAL PAŞA’YA,

8 Temmuz 1919’da Osmanlı Ordusu’nda bıraktığı askerlik görevini;5 Ağustos 1921’de TBMM Ordusu’nu yönetmesi için Başkomutanlık yetkisi ile geri vermiş;

BÜYÜK TAARRUZ öncesi de,

20 Temmuz 1922’de BAŞKOMUTANLIK YETKİSİNİ sınırsız uzatmıştır...

KURTULUŞU GERÇEKLEŞTİRENLERİN RUHLARI ŞAD OLSUN;

AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUM...