Güzel pazarlar,tarihin kutlu sayfalarından dostlarım!
İkinci makalem İBRETLİK dostlarım!
20 Temmuz 1922,
TBMM ve TÜRK MİLLETİ KURTULUŞ için son çalışmaları yapıyor;BÜYÜK TAARRUZA HAZIRLANIYOR...
BU TARİH ÇOK ÖNEMLİ DİKKATLİ TAKİP EDİN!
-/MONARŞİK-DİKTA-HÜKÜMDARLIK-
PADİŞAHLIK-HANLIK-HALİFELİK rejimlerinden başka bir rejim olmadığı yüzyılda,
-/SAVAŞ HALİ İÇERİSİNDE(olağanüstü halin üzerinde bir durum),
-/TÜRK MİLLETİ VAROLUŞU İÇİN ÖNDERİNİ SEÇMİŞ,
-/LAKİN MUSTAFA KEMAL PAŞA BAŞKOMUTANLIK YETKİSİNİ TÜRK MİLLETİNİN TEMSİLCİSİ TBMM’DEN ALIYOR.
BU DURUMUN TARİHTE BİR ÖRNEĞİ DAHA YOKTUR…
Osmanlı İmparatorluğu’nu gerileme döneminde yönetenler suçlu idi;
Lakin TÜRK MİLLETİ,KENDİNİ MİLLETİ İÇİN FEDA EDEN BAŞKOMUTANININ PEŞİNE
TAKILDI Kİ;
ATATÜRK TÜRK MİLLETİNİN KURTARICI BAŞKOMUTANIDIR...
Başkalarının batırdıklarını toplamış;
TÜRK MİLLETİNİN YENİDEN KÜLLERİNDEN DOĞMASINI SAĞLAMIŞTIR...
TBMM TÜRK MİLLETİ adına MUSTAFA KEMAL PAŞA’YA,
8 Temmuz 1919’da Osmanlı Ordusu’nda bıraktığı askerlik görevini;5 Ağustos 1921’de TBMM Ordusu’nu yönetmesi için Başkomutanlık yetkisi ile geri vermiş;
BÜYÜK TAARRUZ öncesi de,
20 Temmuz 1922’de BAŞKOMUTANLIK YETKİSİNİ sınırsız uzatmıştır...
KURTULUŞU GERÇEKLEŞTİRENLERİN RUHLARI ŞAD OLSUN;
AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUM...