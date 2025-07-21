İyi pazarlar dostlarım !

RAUF DENKTAŞ’IN VATANINDA,YAVRU VATANDAYIM…

KENDİSİ İLE BİR ÇOK YERDE BİRLİKTE İDİK AMA KURTULUŞU KUTLAMAK İÇİN HİÇ KIBRIS’TA OLMAMIŞTIM…

KURTULUŞUN 51.YILINI KUTLAMAK İÇİN BURADA;LEFKOŞA’DAYIM…

MUTLUYUM DAVET EDEN “MAVİ VATAN’A”YÜREKTEN TEŞEKKÜRLER…

51 YIL ÖNCE BUGÜN KIBRIS KURTULDU RUMLARIN ZULMÜNDEN…



…

Önce,

ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE ALIP “VEFA”NEDİR DÜŞÜNELİM!

Geçmiş geleceğe köprüdür her daim...

TARİHİNİ bu nedenle bilmesi gerekir TÜRK MİLLETİNİN...

Bugün KIBRIS’IN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İLK GÜNÜNÜN YILDÖNÜMÜ...

Vefa duygusu olan bizler ne yaptık!

-KUZEY KIBRIS’TA kahramanlığı ile ZAFERTEPE’YE adını veren KAHRAMAN KOMUTAN MUZAFFER TEKİN’İ “ERGENEKON

DRAM-KOMEDİSİ”ile yargıladık,haksız yere cezaevinde yatırdık ve sonra “KANSER”olmasına sebebiyet verip ebediyete gönderdik!

-KIBRIS FATİHİ İLK CUMHURBAŞKANI RAHMETLİ RAUF DENKTAŞ’I YAŞINA BAKMADAN HAKLILIĞINI İSPAT İÇİN KAPI KAPI DOLAŞTIRIP AZ KALSIN

“YAVRUNEGON”diyerek yargılayacaktık!

-TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI RAHMETLİ BÜLENT ECEVİT’İN O DÖNEM KOŞULLARINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE,AMBARGOLARA RAĞMENKİ DURUŞUNU HAKSIZ YERE ELEŞTİRDİK!

Ruhları şad olsun;Minnetle anıyorum.

...

Bir düşünün JAPONYA 2.Dünya Savaşında atom bombası ile yok edilen şehirlerini hala onarmıyor ;onarmadığı gibi ilkokula başlayan Japon çocuklarının ilk tarih dersi oraları ziyaret oluyor...

...

Etrafımızda EMPERYALİZM KUDURMUŞ SALYALARINI AKITMAYA ve TÜRKLERİ kuşatmaya devam ediyor;tıpkı geçmişteki gibi...

...

1960 yılları KIBRIS TÜRKLERİ için işkenceler,

katliamlar ile çekilmez acılar ile doluydu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ dayanamadı ve

20 Temmuz 1974’de “AYŞE TATİLE ÇIKTI...”

Tam 51 sene önce bugün,

KIBRISDAKİ soykırıma “DUR”demek için;

BARIŞ için,MEŞRU MÜDAFAA için,

Soydaşlarımızın canları-namuslarını

korumak için “KIBRIS BARIŞ HAREKATI” gerçekleştirildi...

“Barış harekatı”idi adı;

Çünkü BARIŞ için SAVAŞ zorunlu hale gelmişti...

Harekatı gerçekleştirenlerin ruhları şad olsun;

Başta dönemin Başbakan’ı Bülent Ecevit ve Rauf Denktaş olmak üzere...

Ve Ergenekon Kumpası ile binbir zulüm gören;

KIBRIS’taki kahramanlığı ile aldığı tepeye

“ZAFER TEPE”ismini kazıyan;

MUZAFFER TEKİN’i de minnetle yad etmek gerektir...

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN…

Tarih unutmaz/unutturmaz...