Haber: Elif Hayvalı

ANKARA- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, Karadeniz kıyıları yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 8°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 5°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık