İSTANBUL- Pakistan'da selden sonra ağaçlar örümcek ağlarıyla örüldü. Örümceklerin bu adaptif davranışı büyük bir ziyafetin habercisi. Zira sel sonrası bir sivrisinek istilası ihtimali oldukça yüksek.



Bazılarımız için rahatsız edici gibi görülebilecek bu tablonun insana da büyük bir faydası var. Sineklerin hüpletilmesiyle taşıdıkları ölümcül virüsler de onlarla birlikte mideye indirilmiş olacak. Bu da insanların bu hastalıklardan korunmasını sağladığı gibi virüslerin yayılmasına da engel olacak.

HABER: METE YILMAZ