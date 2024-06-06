KerkiSolfej organizasyonuyla hayata geçen konser, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek.

Konserde sanatçıya şef Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestrası eşlik edecek.

Kut, konserde kendi şarkılarının yanı sıra seslendirmeyi sevdiği şarkıları da hayranları için yorumlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kut, "Senfonik konserlerin her zaman gönlümde ayrı bir yeri vardır. İlk albümünün çıkışının 30. yılında sevenlerimin beni tanıdığı şarkıları senfonik olarak sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyorum." ifadelerini kullandı.