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Kazada, sürücü Adem Duran ile Sinan Karakuş, Eda Nur Baykay ve Sıla Çelik otomobilde sıkışmıştı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Karakuş, Baykay ve Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, yaralı sürücü Duran ise Kestel Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Emniyetteki ifadesinde, önündeki otomobil şerit değiştirince çarpmamak için direksiyonu kırdığını ve aracın kontrolünü kaybettiğini öne süren Duran, adliyeye sevk edildi.

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