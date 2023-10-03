İzmir'den Bulgaristan'a giden 147 metre uzunluğundaki "Sonata" isimli konteyner gemisinin makineleri, boğazın güney girişinde arızalandı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-14" römorkörü sevk edildi.
Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada açıklarındaki demir bölgesine götürülerek demirletildi.
AA