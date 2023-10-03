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Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada açıklarındaki demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.

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