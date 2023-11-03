Haber: Mert Osman Erman

Nehir Bisenzio'nun taşmasıyla araçlar sürüklendi ve insanlar sel sularından kaçmak için çatılara çıktılar.

Dört hastane sular altında kaldı, altgeçitlerde sıkışan insanlar ve batı kıyıları yüksek dalgalarla vuruldu.

Fırtına Ciarán, Batı Avrupa genelinde 12'den fazla ölüme neden oldu.

Fransa'nın kuzeybatı kıyılarındaki saatte 207 km/saat (129 mil/saat) rüzgarlar kaydedildi ve fırtına ayrıca güney İngiltere, Belçika, Hollanda ve Almanya ile birlikte İspanya ve Portekiz'in Atlas okyanusu kıyılarını da vurdu.

Belçika'da ağaçların düşmesi sonucu iki kişiden biri beş yaşındaki bir çocuktu.

Elektrik hatları devrildi ve ulaşım ciddi şekilde aksadı. Jersey Kanal Adaları'ndaki evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

Fırtına Perşembe gecesi Toscana'ya ulaştı ve bölgesel vali Eugenio Giani rüzgarlar saatte 140 km/saat'e ulaştığında bir olağanüstü hal ilan etti.

Kıyıdaki Livorno ve Floransa yakınındaki Prato ve Montemurlo kasabaları en çok etkilenen bölgeler arasındaydı.

Montemurlo'da yetkililer, Perşembe öğleden sonra 200 mm (7.8 inç) yağmurun yağdığını ve Bisenzio nehrinin iki yerde taştığını söyledi.

85 yaşındaki bir adamın sular altındaki evinin zemin katında ölü bulundu. Kurtarıcılar, merdivenlere tırmanamadığı için güvenliğe çıkamadığını düşünüyorlar.

Toscana'nın valisi, araçların sel suları tarafından sürüklendiği bir video paylaştı ve insanlardan üst katlara gitmelerini istedi. Yağışları "son 100 yılda görülmemiş" olarak tanımladı.

Nehre yakın Campi Bisenzio'da insanlar güvenliğe ulaşmak için çatılara tırmandılar ve yaklaşık 100 personel ve müşteri bir alışveriş merkezinde sığınma buldu.

Arno Nehri'nin Floransa'da taşması korkuları vardı, ancak acil durum sabah ortasına kadar azaldı gibi görünüyor.

Prato'nun belediye başkanı Matteo Biffoni, gece boyunca olanları bir "mide darbesi" olarak tanımladı. Sel suları tamamen sular altında kalmış alanlar bıraktı ve kasabanın Santo Stefano hastanesinin zemin katı kısmen sular altında kalmıştı.

Batı kıyıları 3.5 metreye ulaşan dalgalarla vuruldu ve Milan, Seveso Nehri'nin sular altında kalmasından üç gün sonra ikinci kez sel felaketi yaşadı.

Fırtına aynı zamanda Veneto bölgesinde zarara neden oldu ve Vali Luca Zaia, 24 saat içinde 160 mm yağmurun yağdığını söyledi ve bir kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Daha doğuda, Slovenya ve Hırvatistan'da kızıl hava uyarıları vardı. Meteorologlar yüksek rüzgarlar, dolu ve gök gürültüsü fırtınalarını ve Slovenya'da son 10 yılın en güçlü siklonlarından birini uyardılar.