Pekin

Çin'de mevsimsel solunum yolu hastalıklarının yanı sıra bakteri kaynaklı olduğu sanılan fakat henüz "tanı konulamayan" gizemli zatürre vakalarının çocuklar arasında yayıldığı bildirildi.

Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Derneğinin (ISID) hastalık bilgi ağı ProMed'de 21 Kasım'da paylaşılan bilgi notunda, Çin'de başkent Pekin ve ülkenin kuzeyindeki Liaoning eyaletinde çocuk hastanelerinde "teşhis edilemeyen" zatürre benzeri vakalar nedeniyle "aşırı yoğunluk" olduğu belirtildi.

Tayvan merkezli FTV televizyonunun konuyla ilgili haberinden detaylara yer verilen notta, çok sayıda hastanın Pekin Çocuk Hastanesine başvurduğu belirtilerek bir vatandaşın, "Hastanede çok sayıda çocuk tedavi altında. Öksürük yok, zatürre belirtisi göstermiyorlar fakat yüksek ateş ve solunum yollarında iltihaplanma var." dediği aktarıldı.

Dr. Stephan Gibson, ProMed ağında paylaştığı mesajda, bakteri kaynaklı bir solunum yolu enfeksiyonu olan "mikoplazma zatürresinin" en az iki aydır ülke genelinde yayıldığına dikkat çekerek öksürüğün hastalığın temel belirtisi olduğu fakat çocuklarda öksürük yerine üst solunum yolu semptomlarının, mide bulantısı ve kusmanın görülebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Gibson, mikoplazma zatürresinde solunum yollarında "yanma tarzı infiltrasyonların" görüleceği, bu vakalarda akciğer röntgenlerinde görülen iltihaplanma bulgusunun anomali oluşturduğuna dikkati çekti.

"Veli grubunda tartışmanız yasak, her şey devlet sırrı"

FTV televizyonunun haberinde, Pekin'in yaklaşık 800 kilometre doğusundaki Liaoning eyaletinde de "durumun ciddi olduğu", Dalian Çocuk Hastanesi'nin lobisinde serum takılan çok sayıda çocuğun acilde tedavi edilmeyi beklediği aktarılırken bir hastane çalışanının, "Hastalar iki saat sıra beklemek zorunda kalıyor. Hepimiz acil servisteyiz, poliklinikler hizmet veremiyor." ifadesine yer verildi.

Bazı okullarda hem öğretmenlerin hem öğrencilerin hastalandığı, bazı derslere ara verilmek zorunda kalındığı, bazı velilerin otoriteleri "salgının üzerini örtmeye çalışmakla" suçladığı kaydedilen haberde, Pekin'de bir velinin, "Hastalığı okula bildirmenize izin verilmiyor. Eğer ateş, soğuk algınlığı ve öksürük semptomları varsa ve hastanede tedavi ediliyorsanız, öğretmene gidip izin alıyorsunuz, bunları veli grubunda tartışmanız yasak. Her şey devlet sırrı." ifadeleri aktarıldı.

ProMed, Çin'de Kovid-19 salgınının ortaya çıkışı sırasında, salgının tespit edilmesinde ve dünyaya duyurulmasında önemli rol oynamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugün yaptığı açıklamada, çocuklarda tanı konulamayan zatürre vakalarıyla ilgili Çin'den resmi bilgi talep ettiğini bildirmişti.

Atipik bakteriyel enfeksiyon olan mikoplazma zatürresi, 2015'ten itibaren dünyada yayılırken 2019'dan sonra Kovid-19 salgınına karşı uygulanan tedbirlerinin etkisiyle gerilemişti.

Antibiyotik ilaçlarla tedavi edilen hastalığın yeniden yayılmasına, bakterinin antibiyotik direncinin artmasına sebep olmuş olabileceği değerlendiriliyor.