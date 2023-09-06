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Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve traktörden sızan yağın Alaca Belediyesi ekiplerince temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇORUM (AA) - S.K. idaresindeki 19 LD 803 plakalı traktör, Çorum-Yozgat kara yolu Alaca Sanayi Kavşağı'nda O.Ö'nün kullandığı 19 T 2514 plakalı taksi ile çarpıştı.

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