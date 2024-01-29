Bir şey değişir her şey değişir ama Beşiktaş'ta çok şey değişmesine rağmen hiç bir şey değişmedi!

Başkan değişti, yönetim değişti, hocalar değişti ama sadece futbolcular değişmezken taraftarın psikolojisi de değişti!

Dünyanın elit hocalarından birinin gelmesi etki etti derken yine ağzımızın payını aldık ve ruhsuz, kişiliksiz takım geri döndü.

Samet Aybaba'ya emanet edilen futbol takımının geldiği noktaya bakılınca transfer yapmak sorunu çözmeyecek!

Kökten değişiklik şart!

Hakemlerin verdiği yanlış kararlar bile artık konuşulmuyor çünkü takım hiçbir şekilde güven vermiyor!

Takımın gol sorunu, pozisyon üretememe sorunu varken halen defansif oyuncuların transfer hedefine alınması yönetimsel olarak da bir şeylerin yanlış yapıldığını gösteriyor.

Takımda kadro dışı bırakılanların affedilmesi yerine kadro dışı sayısını artırmak daha mantıklı olacakken, Aboubakar'ın takıma geleceğinin yolunun yapılması anlaşılır gibi değil!

Bu mantık ve bu anlayış bu seneyi de gelecek seneyi de yer bitirir.

Fernando Santos hangi analizleri yapmış bilinmez ama kendisinin de taktiksel anlayışını değiştirmesi artık elzem bir durum halini almıştır.

Beşiktaş topu karşılayan bir takım mantığı ile oynayamaz. Santos hoca, kupa serüveni mantığı ile ligi oynamaya kalkarsa bu hem Beşiktaş anlayışına ters olur hem de kumar olur!

Ligde kötü giden her takımın ilk karşılaşmak istediği takım konumuna gelen Beşiktaş'ı bu hale getirenler, size söylenecek çok söz var ama kifayetsiz kalır!