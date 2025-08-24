Sorumlu olma ve tepki verme becerileri olgunlaşmanın ve değişimin en önemli unsurlarıdır. Dünya Değişim Akademisi’nde "Değişim Sanatı" Değişim Programı sayesinde birey, geçmişteki tecrübelerine veya anılarına göre hareket etmez. O, anda ve şimdide yaşayarak geçmişin ve geleceğin yükünden kurtulur. Bu durumda tepkiler mekanik bir şekilde tekrarlanmaz ve hayat sıkıcı olmaz.

Yeni insan geçmişten özgürleşmeli ve geçmişi hafızasından silmelidir. Bu, en büyük değişim sorumluluğudur. O zaman değişim sayesinde bu gezegen cennete dönüşecektir. Gerçek değişim bir mucizedir ve bu mucize sayesinde bolluk, bereket ve zenginlik yaşanacaktır.

Dünya Değişim Akademisi’nde "Değişim Sanatı" Değişim Programı sayesinde değişim potansiyeli devreye girer o zaman da büyüme, olgunlaşma yaşanacaktır. Saadet çiçekleri açacak ve birey sürekli değişim içinde olacaktır.

"Değişim Sanatı" Değişim Programı” ile birey içsel ve dışsal yolculuğa çıkar. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada değişimi engelleyen herşeyi yakıp yıkmak ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.

Değişim Programı, beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Böylece enerji yükselerek farkındalık artıyor.

Yeni insanın değişim sayesinde yaratıcılığı ve farkındalığı yükselecektir. Değişim enerjisi sayesinde insanlık sevgi ile dolacaktır. Varoluşsal farkındalık için hayat yolculuğunu sürdürecektir. Yeni insanın yaşam tarzı şimdiki anda farkındalıkla değişimi gerçekleştirmektir.

Her gün uygulanan değişim ve tekâmül teknikleri sayesinde birey iç ve dış dünyasını açık gözlerle inceler ve arayışını önyargılar olmadan sürdürür. Böylece zeka uyanır ve sezgiler ortaya çıkar. Sessizlik derinleşir ve birey öz varlığı ile temasa geçer. Değişim bu sayede gerçekleşir.

Mutlu değişimler....