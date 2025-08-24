Türk futbolu, yıllardır şike gölgelerinden kurtulamıyor. Ancak bu kez farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. İlk kez Türkiye Futbol Federasyonu, bir şike iddiasını ciddi biçimde ele alarak dosyayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’na sevk etti. 2023-2024 sezonunda küme düşen Kırşehirspor’un itirazı üzerine incelenen Sincan Bld Ankaraspor – Nazillispor maçı, futbolun sadece sahada değil, masa başında da oynandığını gözler önüne serdi.

Bugün geldiğimiz noktada, kulüp başkanlarından futbolculara kadar tam 55 kişi PFDK’ya sevk edildi. Bahis oynayan futbolcular, yöneticiler ve menfaat ilişkileri, Türk futbolunun üzerine kara bir perde daha indirdi.

Geciken Adalet, Adalet Değildir

Bu noktada cevap bekleyen sorular var:

1. Geçen yılki federasyon bu tabloya neden sessiz kaldı?

2. Bu yıl neden bu kadar geç harekete geçildi?

3. Bu soruşturma gerçekten bağımsız, adil ve şeffaf bir şekilde sonuçlandırılacak mı?

Zira futbol kamuoyu artık geçiştirilen dosyalardan, “görmezden gelinen” skandallardan bıkmış durumda. Eğer PFDK, bu davada da adalet yerine siyaseti veya kulüp lobilerini önceleyen bir karar verirse, Türk futboluna olan güven bir daha asla toparlanamayacak.

Kırşehirspor ve Zonguldakspor’un Mağduriyeti

Kırşehirspor ve Zonguldakspor, geçtiğimiz sezon sahada verdikleri mücadelenin karşılığını değil; masa başında dönen kirli ilişkilerin bedelini ödeyerek küme düştü.

Eğer PFDK şikeyi tescil ederse, bahsi geçen kulüplerin ligden düşmesi kaçınılmaz olacak. Bu durumda, TFF Talimatnamesi’nin 56. ve 57. fıkraları gereği, haksız şekilde ligden düşürülen Kırşehirspor ve Zonguldakspor’un yeniden 2. Lig’e alınması adaletin gereğidir.

Çünkü mesele sadece iki Anadolu kulübünün kaderi değil; aynı zamanda “Türk futbolunda adalet var mı, yok mu?” sorusunun cevabıdır.

Dünyadan Örnekler: Adalet Nasıl Sağlandı?

Futbol tarihi, şikenin nasıl cezalandırıldığını ve futbolun nasıl temizlenmeye çalışıldığını gösteren örneklerle dolu:

İtalya – Calciopoli Skandalı (2006): Juventus, Milan, Lazio ve Fiorentina gibi dev kulüpler şike nedeniyle soruşturuldu. Juventus, Serie B’ye düşürüldü ve iki şampiyonluğu elinden alındı. İtalyan futbolu sancılı bir dönemden geçti ama sonunda “temizlik” kararıyla futbolun itibarı korundu.

Fransa – Nîmes Olympique (2014): Şike yaptığı tespit edilen Nîmes, alt lige düşürüldü. Fransa Futbol Federasyonu, adalet adına taviz vermedi.

Yunanistan – Olympiakos Volou (2011): Şike skandalına karışan kulüp Avrupa kupalarından men edildi ve ligden düşürüldü.

Bu örnekler bize gösteriyor ki; futbolu temizlemek için bedel ödetmekten, radikal kararlar almaktan kaçınmamak gerekir. Eğer İtalya’da Juventus bile düşürülebiliyorsa, Türkiye’de de hiç kimsenin “dokunulmaz” olmadığını görmek istiyoruz.

Temiz Futbol İçin Tarihi Fırsat

Kırşehirspor ve Zonguldakspor’un yaşadığı mağduriyet sadece bir şehir meselesi değil; Türk futbolunun vicdan sınavıdır. Anadolu kulüplerinin hakkını gasp edenler, masa başında kaderle oynayanlar cezalandırılmadıkça “temiz futbol” sadece bir slogan olmaktan öteye gidemez.Bugün PFDK’nın vereceği karar, yıllardır süregelen güvensizliği bitirme ya da daha da derinleştirme gücüne sahip. Anadolu insanı bekliyor:

“Adalet yerini bulsun, futbol sahada oynansın!”